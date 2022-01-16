Военнослужащим была организована торжественная встреча Фото: Минобороны РФ

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вернулись из Казахстана на родину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 «Руслан» и Ил-76 с российскими миротворцами приземлились н подмосковный аэродром «Чкаловский». Военнослужащим была организована торжественная встреча, сообщает пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте ведомства. После разгрузки техники и оборудования военнослужащие убыли в пункты постоянной дислокации.

По информации Минобороны РФ, возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января. В пятницу, 14 января, на родину вернулись миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана.

Миротворцы ОДКБ находились в Казахстане по просьбе президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Сразу после новогодних праздников в стране начались протесты против повышения цен, быстро переросшие в столкновения с полицией и акты мародерства. По данным Генпрокуратуры Казахстана, в беспорядках погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, ранены 4353 человека. Миротворцы, призванные для предотвращения террористической угрозы извне, охраняли административные и дипломатические здания и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, Токаев заявил об успешном завершении миссии ОДКБ.

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