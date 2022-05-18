18 мая 2022

Мама умершей в Миассе школьницы отрицает болезнь ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Москва, школьники, школьник, урок, экзамен, учебник, ученик, урок в школе, школа
Третьеклассница скончалась во время репетиции танца в школе Фото:

У девятилетней девочки, которая умерла во время репетиции танца в школе Миасса, не было проблем со здоровьем. Об этом заявила мама ребенка Татьяна в соцсетях.

«Спасибо большое за поддержку, только у ребенка не было никаких выявленных проблем со здоровьем», — сообщила Татьяна в паблике «Инцидент Миасс» во ВКонтакте. На вопрос, что же произошло, мама ответила, что у девочки во время танцев «остановилось сердечко».

Трагедия произошла на глазах у других детей, которые до сих пор шокированы произошедшим. В комментариях десятки жителей выражают соболезнования семье. Многие знали девочку и характеризуют ее положительно.

Ранее в пресс-службе следственного комитета по региону URA.RU сообщили, что при жизни ребенок страдал заболеванием. В данный момент проводится доследственная проверка, поставленная на контроль прокуратуры региона.

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У девятилетней девочки, которая умерла во время репетиции танца в школе Миасса, не было проблем со здоровьем. Об этом заявила мама ребенка Татьяна в соцсетях. «Спасибо большое за поддержку, только у ребенка не было никаких выявленных проблем со здоровьем», — сообщила Татьяна в паблике «Инцидент Миасс» во ВКонтакте. На вопрос, что же произошло, мама ответила, что у девочки во время танцев «остановилось сердечко». Трагедия произошла на глазах у других детей, которые до сих пор шокированы произошедшим. В комментариях десятки жителей выражают соболезнования семье. Многие знали девочку и характеризуют ее положительно. Ранее в пресс-службе следственного комитета по региону URA.RU сообщили, что при жизни ребенок страдал заболеванием. В данный момент проводится доследственная проверка, поставленная на контроль прокуратуры региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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