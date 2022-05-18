Мама умершей в Миассе школьницы отрицает болезнь ребенка

Третьеклассница скончалась во время репетиции танца в школе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

У девятилетней девочки, которая умерла во время репетиции танца в школе Миасса, не было проблем со здоровьем. Об этом заявила мама ребенка Татьяна в соцсетях.

«Спасибо большое за поддержку, только у ребенка не было никаких выявленных проблем со здоровьем», — сообщила Татьяна в паблике «Инцидент Миасс» во ВКонтакте. На вопрос, что же произошло, мама ответила, что у девочки во время танцев «остановилось сердечко».

Трагедия произошла на глазах у других детей, которые до сих пор шокированы произошедшим. В комментариях десятки жителей выражают соболезнования семье. Многие знали девочку и характеризуют ее положительно.

Ранее в пресс-службе следственного комитета по региону URA.RU сообщили, что при жизни ребенок страдал заболеванием. В данный момент проводится доследственная проверка, поставленная на контроль прокуратуры региона.