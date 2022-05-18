Мама умершей в Миассе школьницы отрицает болезнь ребенка

У девятилетней девочки, которая умерла во время репетиции танца в школе Миасса, не было проблем со здоровьем. Об этом заявила мама ребенка Татьяна в соцсетях.
«Спасибо большое за поддержку, только у ребенка не было никаких выявленных проблем со здоровьем», — сообщила Татьяна в паблике «Инцидент Миасс» во ВКонтакте. На вопрос, что же произошло, мама ответила, что у девочки во время танцев «остановилось сердечко».
Трагедия произошла на глазах у других детей, которые до сих пор шокированы произошедшим. В комментариях десятки жителей выражают соболезнования семье. Многие знали девочку и характеризуют ее положительно.
Ранее в пресс-службе следственного комитета по региону URA.RU сообщили, что при жизни ребенок страдал заболеванием. В данный момент проводится доследственная проверка, поставленная на контроль прокуратуры региона.
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У девятилетней девочки, которая умерла во время репетиции танца в школе Миасса, не было проблем со здоровьем. Об этом заявила мама ребенка Татьяна в соцсетях. «Спасибо большое за поддержку, только у ребенка не было никаких выявленных проблем со здоровьем», — сообщила Татьяна в паблике «Инцидент Миасс» во ВКонтакте. На вопрос, что же произошло, мама ответила, что у девочки во время танцев «остановилось сердечко». Трагедия произошла на глазах у других детей, которые до сих пор шокированы произошедшим. В комментариях десятки жителей выражают соболезнования семье. Многие знали девочку и характеризуют ее положительно. Ранее в пресс-службе следственного комитета по региону URA.RU сообщили, что при жизни ребенок страдал заболеванием. В данный момент проводится доследственная проверка, поставленная на контроль прокуратуры региона.