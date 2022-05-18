Через нижнетагильский пруд проехал первый автомобиль. Видео

19 мая 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Строительство моста в Нижнем Тагиле подходит к завершению Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижнем Тагиле завершается стройка моста через городской пруд. Видео опубликовал мэр города Владислав Пинаев на своем странице в соцсети «ВКонтакте». «18 мая 2022 года — исторический момент, теперь можно переехать с правого берега на левый. К концу месяца [мая] планируем завершить монтаж бетонирования парапетных блоков ограждений тротуара на правой стороне, середина и левая сторона моста уже готовы», — рассказал автор видео. В конце 2019 года «АльмакорГруп» выиграла тендер на строительство моста через Тагильский пруд за 3,9 млрд рублей. На данный момент строительство находится в финальной стадии, на мосту уже смонтировано 16 арок архитектурного освещения. В конце мая строители начнут гидроизоляцию пролетного строения моста. Ранее URA.RU рассказывало, как строят мост через Тагильский пруд, который свердловчане ждали несколько лет. Также мы сообщали что при строительстве рабочие повредили водопровод, из-за чего тагильчане остались без воды.

В Нижнем Тагиле завершается стройка моста через городской пруд. Видео опубликовал мэр города Владислав Пинаев на своем странице в соцсети «ВКонтакте». «18 мая 2022 года — исторический момент, теперь можно переехать с правого берега на левый. К концу месяца [мая] планируем завершить монтаж бетонирования парапетных блоков ограждений тротуара на правой стороне, середина и левая сторона моста уже готовы», — рассказал автор видео. В конце 2019 года «АльмакорГруп» выиграла тендер на строительство моста через Тагильский пруд за 3,9 млрд рублей. На данный момент строительство находится в финальной стадии, на мосту уже смонтировано 16 арок архитектурного освещения. В конце мая строители начнут гидроизоляцию пролетного строения моста. Ранее URA.RU рассказывало, как строят мост через Тагильский пруд, который свердловчане ждали несколько лет. Также мы сообщали что при строительстве рабочие повредили водопровод, из-за чего тагильчане остались без воды.