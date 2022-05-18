Руководитель журфака МГУ Засурский мигрировал в США

19 мая 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Иван Засурский надеется в США продвинуться в области климатических коммуникаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский переехал из России в США. Об этом он сообщил в Facebook (запрещен в РФ и принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). «Спустя 16 лет я покинул должность кафедры новых медиа и теории коммуникаций МГУ и покинул страну», — написал Иван Засурский. Уточняется, что он уехал в США, сейчас находится в городе Сан-Франциско. В своем посте экс-руководитель журфака МГУ рассказал, что крайне обеспокоен климатическом кризисом на планете. Он сообщил, что в США собирается найти единомышленников и способ продвинуться в области климатических коммуникаций, добавив, что открыт ко всем предложениям. По его словам, на встречах Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным он пытался представить свой доклад о климате, однако ему не давали слова. Потому он не видит смысла в дальнейшем членстве в совете, резюмировал Засурский. Иван Засурский с 2012 года является членом СПЧ. В 2019 году он начал заниматься проблемами глобального изменения климата и в сентябре опубликовал на сайте СПЧ статью с предложениями для РФ. В 2021 году Засурский опубликовал доклад «Зеленый поворот», в котором описано влияние проблемы климата на Россию.

Завкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский переехал из России в США. Об этом он сообщил в Facebook (запрещен в РФ и принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). «Спустя 16 лет я покинул должность кафедры новых медиа и теории коммуникаций МГУ и покинул страну», — написал Иван Засурский. Уточняется, что он уехал в США, сейчас находится в городе Сан-Франциско. В своем посте экс-руководитель журфака МГУ рассказал, что крайне обеспокоен климатическом кризисом на планете. Он сообщил, что в США собирается найти единомышленников и способ продвинуться в области климатических коммуникаций, добавив, что открыт ко всем предложениям. По его словам, на встречах Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным он пытался представить свой доклад о климате, однако ему не давали слова. Потому он не видит смысла в дальнейшем членстве в совете, резюмировал Засурский. Иван Засурский с 2012 года является членом СПЧ. В 2019 году он начал заниматься проблемами глобального изменения климата и в сентябре опубликовал на сайте СПЧ статью с предложениями для РФ. В 2021 году Засурский опубликовал доклад «Зеленый поворот», в котором описано влияние проблемы климата на Россию.