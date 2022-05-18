18 мая 2022
17 мая 2022

В ХМАО жители пожаловались на ремонт дороги. «Как после бомбежки». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Засыпанная яма ул Пушкина Курган, ямочный ремонт, асфальт, яма засыпана
Пост в соцсетях собрал несколько десятков комментариев Фото:

Жители Югорска (ХМАО) возмутились ямочным ремонтом и состоянием дорог в городе. Под выложенным постом в паблике «ЧП Югорска и Советского района» в соцсети «ВКонтакте» написано несколько десятков комментариев.

«Спецоперация идет на Украине или в Югорске? Десятки заплаток на дороге, как после бомбежки», — пишет анонимный автор поста.

«Проезжая мост на Югорск-2 те же мысли, весь в ямах», — делится в комментариях Ольга Гончарова. «У нас весь город как после бомбежки. Даже сравнительно недавние дороги», — добавила Валентина Ельникова. Некоторые пользователи удивляются, что людям невозможно угодить. «Ямы на дорогах не нравятся, заплатки не нравятся», — пишет Екатерина Лекомцева.

Представитель официальной группы администрации Югорска сообщил в комментариях, что в течение лета на запланированных участках будут проводить ямочный ремонт. По имеющимся вопросам жители могут обратиться в департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса.

Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на ямы на основных дорогах окружной столицы. Это произошло во время прямого эфира главы региона с жителями города.

Дорога в Югорске
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Жители Югорска (ХМАО) возмутились ямочным ремонтом и состоянием дорог в городе. Под выложенным постом в паблике «ЧП Югорска и Советского района» в соцсети «ВКонтакте» написано несколько десятков комментариев. «Спецоперация идет на Украине или в Югорске? Десятки заплаток на дороге, как после бомбежки», — пишет анонимный автор поста. «Проезжая мост на Югорск-2 те же мысли, весь в ямах», — делится в комментариях Ольга Гончарова. «У нас весь город как после бомбежки. Даже сравнительно недавние дороги», — добавила Валентина Ельникова. Некоторые пользователи удивляются, что людям невозможно угодить. «Ямы на дорогах не нравятся, заплатки не нравятся», — пишет Екатерина Лекомцева. Представитель официальной группы администрации Югорска сообщил в комментариях, что в течение лета на запланированных участках будут проводить ямочный ремонт. По имеющимся вопросам жители могут обратиться в департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на ямы на основных дорогах окружной столицы. Это произошло во время прямого эфира главы региона с жителями города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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