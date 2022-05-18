Politico: Киев хочет затянуть спецоперацию при помощи США

19 мая 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

США месяцами отказывается поставлять на Украину РСЗО, сообщили СМИ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Киева на протяжении длительного времени просят США поставить на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения ударов по территории России. Однако в Белом Доме считают, что удовлетворение этой просьбы затянет российскую спецоперацию на Украине, об этом сообщает газета Politico. «Чиновники из украинского правительства в течение трех месяцев просят США поставить РСЗО», — утверждают источники. Эта просьба вызвала опасения со стороны Белого дома, так как данные реактивные системы могут быть направлены для нанесения ударов по территории РФ, что по их мнению, спровоцирует «расширение и затягивание конфликта с Украиной», — пишет газета Politico, ссылаясь на осведомленные источники. Источник также сообщил, что вопрос о поставках этих вооружений активно обсуждаются между сторонами. Однако сроки для достижения возможного соглашения не определены. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Великобритания, как и другие страны Евросоюза и США активно поддерживает Украину финансированием и поставками оружия для борьбы с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Киева на протяжении длительного времени просят США поставить на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения ударов по территории России. Однако в Белом Доме считают, что удовлетворение этой просьбы затянет российскую спецоперацию на Украине, об этом сообщает газета Politico. «Чиновники из украинского правительства в течение трех месяцев просят США поставить РСЗО», — утверждают источники. Эта просьба вызвала опасения со стороны Белого дома, так как данные реактивные системы могут быть направлены для нанесения ударов по территории РФ, что по их мнению, спровоцирует «расширение и затягивание конфликта с Украиной», — пишет газета Politico, ссылаясь на осведомленные источники. Источник также сообщил, что вопрос о поставках этих вооружений активно обсуждаются между сторонами. Однако сроки для достижения возможного соглашения не определены. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Великобритания, как и другие страны Евросоюза и США активно поддерживает Украину финансированием и поставками оружия для борьбы с Россией.