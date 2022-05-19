Российского депутата задержали на границе Мексики и США

Депутата думы Владивостока Виктора Каменщикова задержали на границе Мексики и США. Предположительно, причиной стала попытка незаконного пересечения границы, сообщил источник издания.
«Задержали. За что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», — сообщил источник РИА «Новости».
В городской думе отметили, что Каменщиков не появлялся на заседаниях с конца февраля, уточняет СМИ. «Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений [против спецоперации на Украине]», — рассказал изданию первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Приморского края Анатолий Долгачев.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, она призвана защитить жителей Донбасса и освободить территории ДНР и ЛНР.
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Депутата думы Владивостока Виктора Каменщикова задержали на границе Мексики и США. Предположительно, причиной стала попытка незаконного пересечения границы, сообщил источник издания. «Задержали. За что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», — сообщил источник РИА «Новости». В городской думе отметили, что Каменщиков не появлялся на заседаниях с конца февраля, уточняет СМИ. «Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений [против спецоперации на Украине]», — рассказал изданию первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Приморского края Анатолий Долгачев. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, она призвана защитить жителей Донбасса и освободить территории ДНР и ЛНР.