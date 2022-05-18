18 мая 2022
17 мая 2022

В ЯНАО провалилась дорога между Салехардом и Сургутом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ямал, ремонт дороги, ремонтные работы, стройка
Между Надымом и Салехардом произошел разлом водопропускной трубы Фото:

Из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард случилось размытие грунта. Это стало следствием провала части дорожного полотна, сообщают представители департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«На автомобильной дороге Сургут-Салехард на 1013 км (участок Надым-Салехард) произошел разлом водопропускной трубы, вследствие чего в теле насыпи произошло вымывание грунта и провал асфальтобетонного покрытия», — пишет ведомство в своем telegram-канале.

Причиной перелома трубы и размытия дороги стала интенсивное оттаивание грунта, который длительное время находился в состоянии вечной мерзлоты. В данный момент дорожники работают над устранением проблемы. Сделать это обещают в кратчайшие сроки.

Так же в департаменте просят водителей быть особенно внимательными и соблюдать требования всех знаков в месте проведения ремонтных работ. На участке действует ряд ограничений.

В прошлом году во время таяния грунтов часть дороги Сургут-Салехард так же была размыта из-за пролома трубы. Тогда поврежденный участок сумели отремонтировать за несколько часов.

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Из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард случилось размытие грунта. Это стало следствием провала части дорожного полотна, сообщают представители департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На автомобильной дороге Сургут-Салехард на 1013 км (участок Надым-Салехард) произошел разлом водопропускной трубы, вследствие чего в теле насыпи произошло вымывание грунта и провал асфальтобетонного покрытия», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Причиной перелома трубы и размытия дороги стала интенсивное оттаивание грунта, который длительное время находился в состоянии вечной мерзлоты. В данный момент дорожники работают над устранением проблемы. Сделать это обещают в кратчайшие сроки. Так же в департаменте просят водителей быть особенно внимательными и соблюдать требования всех знаков в месте проведения ремонтных работ. На участке действует ряд ограничений. В прошлом году во время таяния грунтов часть дороги Сургут-Салехард так же была размыта из-за пролома трубы. Тогда поврежденный участок сумели отремонтировать за несколько часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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