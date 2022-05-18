В ЯНАО провалилась дорога между Салехардом и Сургутом

19 мая 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Между Надымом и Салехардом произошел разлом водопропускной трубы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард случилось размытие грунта. Это стало следствием провала части дорожного полотна, сообщают представители департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На автомобильной дороге Сургут-Салехард на 1013 км (участок Надым-Салехард) произошел разлом водопропускной трубы, вследствие чего в теле насыпи произошло вымывание грунта и провал асфальтобетонного покрытия», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Причиной перелома трубы и размытия дороги стала интенсивное оттаивание грунта, который длительное время находился в состоянии вечной мерзлоты. В данный момент дорожники работают над устранением проблемы. Сделать это обещают в кратчайшие сроки. Так же в департаменте просят водителей быть особенно внимательными и соблюдать требования всех знаков в месте проведения ремонтных работ. На участке действует ряд ограничений. В прошлом году во время таяния грунтов часть дороги Сургут-Салехард так же была размыта из-за пролома трубы. Тогда поврежденный участок сумели отремонтировать за несколько часов.

Из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард случилось размытие грунта. Это стало следствием провала части дорожного полотна, сообщают представители департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На автомобильной дороге Сургут-Салехард на 1013 км (участок Надым-Салехард) произошел разлом водопропускной трубы, вследствие чего в теле насыпи произошло вымывание грунта и провал асфальтобетонного покрытия», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Причиной перелома трубы и размытия дороги стала интенсивное оттаивание грунта, который длительное время находился в состоянии вечной мерзлоты. В данный момент дорожники работают над устранением проблемы. Сделать это обещают в кратчайшие сроки. Так же в департаменте просят водителей быть особенно внимательными и соблюдать требования всех знаков в месте проведения ремонтных работ. На участке действует ряд ограничений. В прошлом году во время таяния грунтов часть дороги Сургут-Салехард так же была размыта из-за пролома трубы. Тогда поврежденный участок сумели отремонтировать за несколько часов.