В ЯНАО на дороге Сургут-Салехард образовался провал. Фото

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Местные жители активно обсуждают эту тему в социальных сетях (архивное фото) Фото:

На участке дороги до Аксарки (ЯНАО) на трассе Сургут-Салехард провалилась дорога. Это произошло из-за разлома водопропускной трубы. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как пояснили URA.RU в правительстве региона, проблемы с трубой могли возникнуть из-за паводка. «Водопропускная труба лопнула вероятно от большой паводковой нагрузки. Ремонт на участке был сделан за два часа», — добавили в пресс-службе.

Также там отметил, что это не тот участок дороги, который реконструировали в 2020 году. Ранее URA.RU сообщало, что из-за растаявшего снега размыло отрезки трассы Салехард-Надым. Чтобы привести в порядок дорогу, ее закрыли до августа 2021.

Провал участка дороги на трассе Сургут-Салехард

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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