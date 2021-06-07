На участке дороги до Аксарки (ЯНАО) на трассе Сургут-Салехард провалилась дорога. Это произошло из-за разлома водопропускной трубы. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как пояснили URA.RU в правительстве региона, проблемы с трубой могли возникнуть из-за паводка. «Водопропускная труба лопнула вероятно от большой паводковой нагрузки. Ремонт на участке был сделан за два часа», — добавили в пресс-службе.
Также там отметил, что это не тот участок дороги, который реконструировали в 2020 году. Ранее URA.RU сообщало, что из-за растаявшего снега размыло отрезки трассы Салехард-Надым. Чтобы привести в порядок дорогу, ее закрыли до августа 2021.
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