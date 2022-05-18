18 мая 2022

В Курганской области резко подорожала картошка

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Торговый центр. Курган , продукты, картофель, тц
Средняя стоимость картофеля в регионе 13 мая составляла 52 рубля Фото:
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В Курганской области цены на картофель за неделю выросли на 10%. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата.

«Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 13 мая 2022 года. Картофель, кг. Средняя цена, рублей: 52,3. Изменение средней цены, в % к 6 мая 2022 года: 109,97», — указано в таблице, размещенной на сайте.

Остальные товары из списка за неделю либо подорожали не так сильно, либо не изменились в цене, либо подешевели. Больше всего подешевела свежая белокочанная капуста. За неделю ее стоимость снизилась на 12,3%. По данным на 13 мая, средняя цена килограмма такой капусты составляла почти 69 рублей.

Ранее стало известно, что за год в Курганской области подешевели только куриные яйца. Их средняя стоимость снизилась на 6%.

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В Курганской области цены на картофель за неделю выросли на 10%. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата. «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 13 мая 2022 года. Картофель, кг. Средняя цена, рублей: 52,3. Изменение средней цены, в % к 6 мая 2022 года: 109,97», — указано в таблице, размещенной на сайте. Остальные товары из списка за неделю либо подорожали не так сильно, либо не изменились в цене, либо подешевели. Больше всего подешевела свежая белокочанная капуста. За неделю ее стоимость снизилась на 12,3%. По данным на 13 мая, средняя цена килограмма такой капусты составляла почти 69 рублей. Ранее стало известно, что за год в Курганской области подешевели только куриные яйца. Их средняя стоимость снизилась на 6%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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