В курганских магазинах за год подешевели куриные яйца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Единственным продуктом, который подешевел за год в Курганской области, стали куриные яйца. Стоимость снизилась на 6%. Информация о средних потребительских ценах за апрель этого года опубликована на официальном сайте Свердловскстата.

«Яйца куриные (10 шт.). Средняя потребительская цена в апреле 2022 года: 82 рубля за кг. Изменение средней потребительской цены к апрелю 2021 года: 94%», — указано в отчете статистического ведомства.

Самым подорожавшим продуктом за год стала белокочанная капуста. По сравнению с прошлым апрелем ее стоимость выросла в три раза. За килограмм курганцы должны заплатить 83 рубля. На 75% увеличилась цена на сахар-песок (90 рублей за кг). Репчатый лук за год подорожала на 73% (47 рублей за кг).

Ранее URA.RU писало, что в курганских магазинах подешевели продукты. За неделю стоимость сахара и яиц в Курганской области снизилась более чем на 5%. Также уменьшались цены на творог, овощи и ряд других продуктов.

В Кургане назвали подорожавшие и подешевевшие за год продукты Скриншот с сайта sverdl.gks.ru.