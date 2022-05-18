Коммунисты требуют продать «Ельцин Центр» из-за Соловьева. «Центр мерзотной либероты!»

19 мая 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Коммунисты Свердловской области опубликовали открытое обращение губернатору с призывом продать «Ельцин Центр» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга «Ельцин Центр» в Екатеринбурге является центром «мерзотной либероты», который необходимо продать. Соответствующее заявление сделали представители партии КПРФ Свердловской области в обращении к главе региона Евгению Куйвашеву. Это связано с дискуссией вокруг высказывания журналиста Владимира Соловьева. «В Екатеринбурге действительно существует источник „мерзотной либероты“, существенно влияющий на имидж столицы Урала — Ельцин центр. Неоднократные антироссийские заявления учреждения, выступление против спецоперации только портят облик нашего славного региона и его жителей», — сообщается на сайте областного отделения партии КПРФ. Как отмечают коммунисты, полученные с продажи денежные средства следует направить на нужды региона. «Это особенно важно и ценно в условиях крайне непростой экономической ситуации», — подытожили в партии. В конце апреля во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». В последующих своих эфирах, в том числе на канале «Россия 1», журналист неоднократно оскорблял жителей Екатеринбурга. В частности, он называл уральскую столицу «городом бесов».

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге является центром «мерзотной либероты», который необходимо продать. Соответствующее заявление сделали представители партии КПРФ Свердловской области в обращении к главе региона Евгению Куйвашеву. Это связано с дискуссией вокруг высказывания журналиста Владимира Соловьева. «В Екатеринбурге действительно существует источник „мерзотной либероты“, существенно влияющий на имидж столицы Урала — Ельцин центр. Неоднократные антироссийские заявления учреждения, выступление против спецоперации только портят облик нашего славного региона и его жителей», — сообщается на сайте областного отделения партии КПРФ. Как отмечают коммунисты, полученные с продажи денежные средства следует направить на нужды региона. «Это особенно важно и ценно в условиях крайне непростой экономической ситуации», — подытожили в партии. В конце апреля во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». В последующих своих эфирах, в том числе на канале «Россия 1», журналист неоднократно оскорблял жителей Екатеринбурга. В частности, он называл уральскую столицу «городом бесов».