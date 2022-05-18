Россель предложил возродить пионерию в Свердловской области

19 мая 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

По мнению сенатора, пионерия воспитывает патриотов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пионерское движение поможет вырастить из современных школьников патриотов России, в которых с детства будет заложена политическая культура и стремление к достижению цели. Именно поэтому пионерию необходимо возродить. Таким мнением с URA.RU поделился экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель. «Пионерию обязательно надо восстановить, я хотел это сделать в годы своего губернаторства, но не успел. Пионерия — это ведь не просто красный галстук, это патриотическое воспитание, там есть программа, по которой ребята работают, стремятся вести себя, учиться лучше, клятву дают. Ведь само слово означает передовой, лучший, это детишек мобилизует», — заявил Эдуард Россель. Сенатор рассказал, что будучи пионером он был редактором школьной газеты. «У меня были журналисты, я получал задания, отзывы, мы готовили газету, стремились, чтобы она была интересной», — вспоминал экс-губернатор. Он добавил, что кроме пионерского движения надо вернуть октябрят и комсомол. «Пионерия была промежуточная цель — пионер шел в комсомол, потом в партию. Это воспитывает политическую культуру у людей», — считает Россель. Всесоюзная пионерская организация имени Ленина была создана 19 мая 1922 года. За сто лет существования в рядах пионеров побывали более 200 миллионов человек. Люди старшего поколения помнят девизы и лозунги пионеров — «Всегда готов!», «Из искры возгорится пламя!», «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Многие россияне и жители бывших союзных республик, выросшие в СССР, до сих пор хранят красный галстук — главный атрибут пионерии.

Пионерское движение поможет вырастить из современных школьников патриотов России, в которых с детства будет заложена политическая культура и стремление к достижению цели. Именно поэтому пионерию необходимо возродить. Таким мнением с URA.RU поделился экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель. «Пионерию обязательно надо восстановить, я хотел это сделать в годы своего губернаторства, но не успел. Пионерия — это ведь не просто красный галстук, это патриотическое воспитание, там есть программа, по которой ребята работают, стремятся вести себя, учиться лучше, клятву дают. Ведь само слово означает передовой, лучший, это детишек мобилизует», — заявил Эдуард Россель. Сенатор рассказал, что будучи пионером он был редактором школьной газеты. «У меня были журналисты, я получал задания, отзывы, мы готовили газету, стремились, чтобы она была интересной», — вспоминал экс-губернатор. Он добавил, что кроме пионерского движения надо вернуть октябрят и комсомол. «Пионерия была промежуточная цель — пионер шел в комсомол, потом в партию. Это воспитывает политическую культуру у людей», — считает Россель. Всесоюзная пионерская организация имени Ленина была создана 19 мая 1922 года. За сто лет существования в рядах пионеров побывали более 200 миллионов человек. Люди старшего поколения помнят девизы и лозунги пионеров — «Всегда готов!», «Из искры возгорится пламя!», «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Многие россияне и жители бывших союзных республик, выросшие в СССР, до сих пор хранят красный галстук — главный атрибут пионерии.