Челябинский губернатор повысит соцвыплаты

Газификация в топе обращений в адрес губернатора Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил повысить социальные выплаты по приобретению газового оборудования для жителей частного сектора. Как заявил 19 мая глава региона, соответствующий законопроект за его подписью уже направлен на рассмотрение в заксобрание области.

«Сейчас все дорожает, и газовое оборудование не исключение. Поддержка жителей не должна утратить свою эффективность. Предлагаю повысить социальную выплату по приобретению внутридомового газового оборудования с 60 до 100 тыс. рублей», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что газификация по-прежнему в топе обращений жителей региона в его адрес. Власти усиленными темпами работают по программам газификации и догазификации муниципалитетов.

В прошлом году Текслер инициировал новую меру социальной поддержки — компенсацию затрат на покупку и установку газового оборудования в размере 60 тыс. рублей. В перечень ее получателей входят несколько категорий пенсионеров, инвалиды I и II групп, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами и низким доходом.