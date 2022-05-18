Курган обогнал Москву на промежуточном этапе конкурса «Город России — национальный выбор» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган обогнал Москву в конкурсе на лучший город страны. На промежуточном этапе за Курган отдано уже более тысячи голосов. Об этом говорится на официальном сайте всероссийского проекта «Город России — национальный выбор».

«По данным на 19 мая, за город Курган отдали 1129 голосов. В голосовании за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России Курган поднялся на 51 место среди 83 городов, обогнав Москву», — указано в рейтинге. Неделю назад Курган занимал 54 место с 835 голосами.