18 мая 2022

Курган обогнал Москву в конкурсе на лучший город страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, город курган, курган
Курган обогнал Москву на промежуточном этапе конкурса «Город России — национальный выбор» Фото:

Курган обогнал Москву в конкурсе на лучший город страны. На промежуточном этапе за Курган отдано уже более тысячи голосов. Об этом говорится на официальном сайте всероссийского проекта «Город России — национальный выбор».

«По данным на 19 мая, за город Курган отдали 1129 голосов. В голосовании за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России Курган поднялся на 51 место среди 83 городов, обогнав Москву», — указано в рейтинге. Неделю назад Курган занимал 54 место с 835 голосами.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в конкурсе на лучший город страны Курган обогнал Питер и Грозный. В лидерах рейтинга идут Владивосток, Севастополь и Нальчик. В прошлом году лучшим городом признавался Ставрополь. Проголосовать за любой из городов, представленных на сайте проекта «Город России — национальный выбор», можно каждый день. Итоги конкурса будут подведены 30 декабря в 15.00 по московскому времени.

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Курган обогнал Москву в конкурсе на лучший город страны. На промежуточном этапе за Курган отдано уже более тысячи голосов. Об этом говорится на официальном сайте всероссийского проекта «Город России — национальный выбор». «По данным на 19 мая, за город Курган отдали 1129 голосов. В голосовании за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России Курган поднялся на 51 место среди 83 городов, обогнав Москву», — указано в рейтинге. Неделю назад Курган занимал 54 место с 835 голосами. Ранее URA.RU сообщало о том, что в конкурсе на лучший город страны Курган обогнал Питер и Грозный. В лидерах рейтинга идут Владивосток, Севастополь и Нальчик. В прошлом году лучшим городом признавался Ставрополь. Проголосовать за любой из городов, представленных на сайте проекта «Город России — национальный выбор», можно каждый день. Итоги конкурса будут подведены 30 декабря в 15.00 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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