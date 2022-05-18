Свердловчанин потребовал 200 тысяч за публикацию фото своих волос

19 мая 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Суд решил, что клиника заплатит в 20 раз меньше, чем требовал екатеринбуржец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Екатеринбурга попытался отсудить у медицинской клиники 200 тысяч рублей за публикацию фотографии своей головы после пересадки волос. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Екатеринбуржец обратился к врачу за косметологической услугой по пересадке волос. Через некоторое время, зайдя на сайт клиники, мужчина обнаружил там свои фотографии, на которых был обозначен как „Пациент Ф“», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале суда. За это екатеринбуржец попросил выплатить ему 100 тысяч рублей за моральный вред и столько же за разглашение медицинской тайны. Однако пациенту согласились выплатить только 10 тысяч. Суд посчитал, что больница не раскрыла, какую именно болезнь лечил екатеринбуржец, а также каково его состояние здоровья. Инцидент произошел в 2017 году. Врач, который делал пересадку волос, сфотографировал результат, но не сказал, что эти фотографии будут где-то опубликованы.

Житель Екатеринбурга попытался отсудить у медицинской клиники 200 тысяч рублей за публикацию фотографии своей головы после пересадки волос. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Екатеринбуржец обратился к врачу за косметологической услугой по пересадке волос. Через некоторое время, зайдя на сайт клиники, мужчина обнаружил там свои фотографии, на которых был обозначен как „Пациент Ф“», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале суда. За это екатеринбуржец попросил выплатить ему 100 тысяч рублей за моральный вред и столько же за разглашение медицинской тайны. Однако пациенту согласились выплатить только 10 тысяч. Суд посчитал, что больница не раскрыла, какую именно болезнь лечил екатеринбуржец, а также каково его состояние здоровья. Инцидент произошел в 2017 году. Врач, который делал пересадку волос, сфотографировал результат, но не сказал, что эти фотографии будут где-то опубликованы.