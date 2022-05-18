18 мая 2022

Свердловчанин потребовал 200 тысяч за публикацию фото своих волос

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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд решил, что клиника заплатит в 20 раз меньше, чем требовал екатеринбуржец Фото:

Житель Екатеринбурга попытался отсудить у медицинской клиники 200 тысяч рублей за публикацию фотографии своей головы после пересадки волос. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Екатеринбуржец обратился к врачу за косметологической услугой по пересадке волос. Через некоторое время, зайдя на сайт клиники, мужчина обнаружил там свои фотографии, на которых был обозначен как „Пациент Ф“», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале суда. За это екатеринбуржец попросил выплатить ему 100 тысяч рублей за моральный вред и столько же за разглашение медицинской тайны.

Однако пациенту согласились выплатить только 10 тысяч. Суд посчитал, что больница не раскрыла, какую именно болезнь лечил екатеринбуржец, а также каково его состояние здоровья.

Инцидент произошел в 2017 году. Врач, который делал пересадку волос, сфотографировал результат, но не сказал, что эти фотографии будут где-то опубликованы.

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Житель Екатеринбурга попытался отсудить у медицинской клиники 200 тысяч рублей за публикацию фотографии своей головы после пересадки волос. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Екатеринбуржец обратился к врачу за косметологической услугой по пересадке волос. Через некоторое время, зайдя на сайт клиники, мужчина обнаружил там свои фотографии, на которых был обозначен как „Пациент Ф“», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале суда. За это екатеринбуржец попросил выплатить ему 100 тысяч рублей за моральный вред и столько же за разглашение медицинской тайны. Однако пациенту согласились выплатить только 10 тысяч. Суд посчитал, что больница не раскрыла, какую именно болезнь лечил екатеринбуржец, а также каково его состояние здоровья. Инцидент произошел в 2017 году. Врач, который делал пересадку волос, сфотографировал результат, но не сказал, что эти фотографии будут где-то опубликованы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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