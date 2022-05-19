Новак: половина иностранных компаний пошла на ультиматум Путина

19 мая 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Иностранные импортеры согласились с новыми условиями оплаты газа, заявил Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Около половины иностранных компаний-покупателей российского газа открыли рублевые счета для оплаты энергоресурса в национальной валюте РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на просветительском форуме организации «Знание». «Около половины из 54 компаний-покупателей газа „Газпрома“ открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях. Россия в ближайшие дни увидит окончательный список иностранных компаний, оплативших поставки газа в рублях или отказавшихся от них», — сказал Новак в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». Ранее президент РФ Владимир Путин обязал недружественные государства расплачиваться за поставки российского газа в рублях. Такое решение стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада, введенные после начала специальной операции РФ на Украине.

Около половины иностранных компаний-покупателей российского газа открыли рублевые счета для оплаты энергоресурса в национальной валюте РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на просветительском форуме организации «Знание». «Около половины из 54 компаний-покупателей газа „Газпрома“ открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях. Россия в ближайшие дни увидит окончательный список иностранных компаний, оплативших поставки газа в рублях или отказавшихся от них», — сказал Новак в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». Ранее президент РФ Владимир Путин обязал недружественные государства расплачиваться за поставки российского газа в рублях. Такое решение стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада, введенные после начала специальной операции РФ на Украине.