Новак: половина иностранных компаний пошла на ультиматум Путина

Около половины иностранных компаний-покупателей российского газа открыли рублевые счета для оплаты энергоресурса в национальной валюте РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на просветительском форуме организации «Знание».
«Около половины из 54 компаний-покупателей газа „Газпрома“ открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях. Россия в ближайшие дни увидит окончательный список иностранных компаний, оплативших поставки газа в рублях или отказавшихся от них», — сказал Новак в ходе трансляции на телеканале «Россия 24».
Ранее президент РФ Владимир Путин обязал недружественные государства расплачиваться за поставки российского газа в рублях. Такое решение стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада, введенные после начала специальной операции РФ на Украине.
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Около половины иностранных компаний-покупателей российского газа открыли рублевые счета для оплаты энергоресурса в национальной валюте РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на просветительском форуме организации «Знание». «Около половины из 54 компаний-покупателей газа „Газпрома“ открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях. Россия в ближайшие дни увидит окончательный список иностранных компаний, оплативших поставки газа в рублях или отказавшихся от них», — сказал Новак в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». Ранее президент РФ Владимир Путин обязал недружественные государства расплачиваться за поставки российского газа в рублях. Такое решение стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада, введенные после начала специальной операции РФ на Украине.