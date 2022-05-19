Новак: половина иностранных компаний пошла на ультиматум Путина

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Дискуссионные панели. Санкт-Петербург, слушает, портрет, новак александр
Иностранные импортеры согласились с новыми условиями оплаты газа, заявил Александр Новак Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Около половины иностранных компаний-покупателей российского газа открыли рублевые счета для оплаты энергоресурса в национальной валюте РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на просветительском форуме организации «Знание».

«Около половины из 54 компаний-покупателей газа „Газпрома“ открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях. Россия в ближайшие дни увидит окончательный список иностранных компаний, оплативших поставки газа в рублях или отказавшихся от них», — сказал Новак в ходе трансляции на телеканале «Россия 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин обязал недружественные государства расплачиваться за поставки российского газа в рублях. Такое решение стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада, введенные после начала специальной операции РФ на Украине.

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Около половины иностранных компаний-покупателей российского газа открыли рублевые счета для оплаты энергоресурса в национальной валюте РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на просветительском форуме организации «Знание». «Около половины из 54 компаний-покупателей газа „Газпрома“ открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях. Россия в ближайшие дни увидит окончательный список иностранных компаний, оплативших поставки газа в рублях или отказавшихся от них», — сказал Новак в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». Ранее президент РФ Владимир Путин обязал недружественные государства расплачиваться за поставки российского газа в рублях. Такое решение стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада, введенные после начала специальной операции РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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