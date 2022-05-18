В Челябинской области 35 тысяч школьников начали сдавать ОГЭ

Для получения аттестата 9-классникам нужно успешно сдать четыре предмета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для девятиклассников Челябинской области стартовал период сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минобра, в итоговой аттестации принимают участие более 35 тыс. школьников.

«Согласно расписанию, первые экзамены пройдут 19 и 20 мая. В эти дни около 2,5 тысяч участников ОГЭ будут сдавать экзамен по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам. Для проведения экзамена по иностранным языкам в Челябинской области организована работа 62 пунктов проведения экзамена (ППЭ)», — сообщили URA.RU.

ОГЭ проверяет знание школьной программы с пятого по девятый класс. Основной государственный экзамен в девятом классе сдают все школьники без исключения. Сдав этот экзамен можно поступить в колледж, техникум или сделать первый шаг навстречу Единому государственному экзамену (ЕГЭ), который ученики сдают в 11 классе для поступления в высшие учебные заведения.

В этом году для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо успешно сдать четыре предмета: два обязательных экзамена (русский язык и математику) и два предмета по выбору. С результатами экзамена девятиклассники смогут ознакомиться не позднее 30 и 31 мая в своих образовательных организациях.