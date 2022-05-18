Пермяки накапливают долги перед мэрией

Мэрия не может собрать все долги за аренду земель Фото: Алексей Гущин © URA.RU

У жителей Перми, арендующих земельные участки у мэрии, накапливается все больше долгов перед городским бюджетом. На эту проблему внимание обратил депутат, глава комитета думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Михаил Бесфамильный. На заседании обсуждались итоги реализации программы «Управление земельными ресурсами города Перми».

«Михаил Бесфамильный отметил, что программа реализована со средней степенью эффективности. По его словам, ряд проблем приобрели ежегодный характер, в частности, рост задолженности по арендной плате за земельные участки», — сообщается на сайте пермской городской думы. Начальник департамента земельных отношений мэрии Татьяна Мехоношина в ответ заверила, что работа по взысканию долгов будет усилена.

Как доложили чиновники, в 2021 году объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета от использования земли составил 2,8 млрд рублей. Хотели собрать денег больше — план выполнен только на 93,8%.