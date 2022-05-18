«Сургутнефтегаз» заявил о рекордных выплатах для части акционеров

19 мая 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Совет директоров «Сургутнефтегаза» определился с размером дивидендов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Совет директоров компании «Сургутнефтегаз» рекомендовал собранию акционеров принять выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 80 копеек за обыкновенную акцию, что является самым высоким показателем для этого типа акций за 13 лет. Размер дивидендов за привилегированную акцию — 4,73 рубля. Соответствующее решение опубликовано на сайте компании. «Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО „Сургутнефтегаз“ — 4,73 рубля, по обыкновенной акции ПАО „Сургутнефтегаз“ — 0,8 рубля», — сказано в документе. До 20 июля будут определены акционеры, имеющие право на получение дивидендов. Годовое собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение, состоится 30 июня в заочной форме. Ранее URA.RU писало, что по итогам 2020 года «Сургутнефтегаз» выплатил акционерам в качестве дивидендов 76 миллиардов рублей. Тогда выплата дивидендов по привилегированной акции составляла 6,72 рубля, а по обыкновенной акции — 0,7 рубля.

Совет директоров компании «Сургутнефтегаз» рекомендовал собранию акционеров принять выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 80 копеек за обыкновенную акцию, что является самым высоким показателем для этого типа акций за 13 лет. Размер дивидендов за привилегированную акцию — 4,73 рубля. Соответствующее решение опубликовано на сайте компании. «Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО „Сургутнефтегаз“ — 4,73 рубля, по обыкновенной акции ПАО „Сургутнефтегаз“ — 0,8 рубля», — сказано в документе. До 20 июля будут определены акционеры, имеющие право на получение дивидендов. Годовое собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение, состоится 30 июня в заочной форме. Ранее URA.RU писало, что по итогам 2020 года «Сургутнефтегаз» выплатил акционерам в качестве дивидендов 76 миллиардов рублей. Тогда выплата дивидендов по привилегированной акции составляла 6,72 рубля, а по обыкновенной акции — 0,7 рубля.