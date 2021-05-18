«Сургутнефтегаз» огласил размер дивидендов за 2020 год

Компания «Сургутнефтегаз» планирует выплатить порядка 76 миллиардов рублей акционерам в качестве дивидендов за 2020 год. Об этом сообщается на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации».
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» принять следующее решение: «Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» — 6,72 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» — 0,7 рубля», — сообщается на сайте организации.
С учетом количества ценных бумаг, указанных в отчетности «Сургутнефтегаза» за 2020 год, получается, что размер выплат составит больше 76 млрд рублей. К 20 июля нефтяники должны будут определиться с со всеми количеством акционеров, которые будут претендовать на получение дивидендов.
Ранее URA.RU сообщало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов стал богаче на 500 млн долларов. Такую оценку дал журнал Forbes
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