18 мая 2021
17 мая 2021

«Сургутнефтегаз» огласил размер дивидендов за 2020 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз
Акционеры «Сургутнефтегаза» получат дивиденды за 2020 год этим летом Фото:

Компания «Сургутнефтегаз» планирует выплатить порядка 76 миллиардов рублей акционерам в качестве дивидендов за 2020 год. Об этом сообщается на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации».

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» принять следующее решение: «Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» — 6,72 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» — 0,7 рубля», — сообщается на сайте организации.

С учетом количества ценных бумаг, указанных в отчетности «Сургутнефтегаза» за 2020 год, получается, что размер выплат составит больше 76 млрд рублей. К 20 июля нефтяники должны будут определиться с со всеми количеством акционеров, которые будут претендовать на получение дивидендов.

Ранее URA.RU сообщало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов стал богаче на 500 млн долларов. Такую оценку дал журнал Forbes

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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