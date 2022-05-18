Экс-глава депэкономики ЯНАО увеличила доход на новой должности

Председатель счетной палаты ЯНАО заработала больше на 4 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшая руководительница департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева, ставшая председателем региональной счетной палаты, увеличила свой доход на 4 млн рублей в 2021 году. Сведения о доходах чиновницы размещены на сайте счетной палаты.

«Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. Гусева — декларированный годовой доход 11 949 218 рублей», — говорится в документе.

За аналогичный период в 2020 году в должности главы депэкономики Гусева заработала 7,9 млн рублей. Чиновница также сохранила все имущество — три квартиры в индивидуальной собственности и две находятся у нее в пользовании.

Ранее сообщалось о том, что чиновники правительства ЯНАО в 2021 году продавали свою недвижимость. А вот губернатор, наоборот, приобрел квартиру.