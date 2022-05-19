Великобритания ввела санкции против российских авиакомпаний

19 мая 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

«Аэрофлот» попал под санкции Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания ввела санкции против трех российских авиакомпаний. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. «Государственный „Аэрофлот“, крупнейшая российская авиакомпания, „Уральские авиалинии“ и „Россия“ теперь не смогут продавать свои неиспользуемые прибыльные посадочные места в аэропортах Великобритании. Это не позволит России обналичить около 50 миллионов фунтов стерлингов», — сообщается на сайте британского правительства. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.

Великобритания ввела санкции против трех российских авиакомпаний. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. «Государственный „Аэрофлот“, крупнейшая российская авиакомпания, „Уральские авиалинии“ и „Россия“ теперь не смогут продавать свои неиспользуемые прибыльные посадочные места в аэропортах Великобритании. Это не позволит России обналичить около 50 миллионов фунтов стерлингов», — сообщается на сайте британского правительства. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.