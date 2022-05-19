Великобритания ввела санкции против российских авиакомпаний

«Аэрофлот» попал под санкции Великобритании
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Великобритания ввела санкции против трех российских авиакомпаний. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.
«Государственный „Аэрофлот“, крупнейшая российская авиакомпания, „Уральские авиалинии“ и „Россия“ теперь не смогут продавать свои неиспользуемые прибыльные посадочные места в аэропортах Великобритании. Это не позволит России обналичить около 50 миллионов фунтов стерлингов», — сообщается на сайте британского правительства.
Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.
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