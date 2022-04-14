Власти РФ анонсировали новую индексацию МРОТ и пенсий

14 апреля 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

Об индексации соцвыплат, пенсий и МРОТ будет объявлено в ближайшее время Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ближайшее время власти РФ объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных платежей. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин. «Недавно Министерство финансов опубликовало данные за первый квартал, у нас рекордный профицит бюджета. Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — заявил Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24». Помощник президента РФ уточнил, что в ближайшее время власти объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных платежей. По его словам, глава государства Владимир Путин уже принял соответствующее решение. Сейчас правительство РФ прорабатывают параметры индексаций. Ранее о том, что в России могут быть увеличены соцвыплаты, пособия, МРОТ и прожиточный минимум, сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб. По ее словам, это должно помочь гражданам в РФ в условиях растущей инфляции. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В январе минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен на 8,6% и составил 13 890 рублей, прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей, пишет RT. С 1 февраля материнский капитал за первого ребенка подняли до 534,5 тысячи рублей, передает телеканал 360. На сегодняшний день проиндексированы все виды пенсий на 8,6%. 11 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо провести индексацию пенсий, социальных выплат и зарплаты, и увеличить МРОТ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В ближайшее время власти РФ объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных платежей. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин. «Недавно Министерство финансов опубликовало данные за первый квартал, у нас рекордный профицит бюджета. Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — заявил Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24». Помощник президента РФ уточнил, что в ближайшее время власти объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных платежей. По его словам, глава государства Владимир Путин уже принял соответствующее решение. Сейчас правительство РФ прорабатывают параметры индексаций. Ранее о том, что в России могут быть увеличены соцвыплаты, пособия, МРОТ и прожиточный минимум, сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб. По ее словам, это должно помочь гражданам в РФ в условиях растущей инфляции. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В январе минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен на 8,6% и составил 13 890 рублей, прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей, пишет RT. С 1 февраля материнский капитал за первого ребенка подняли до 534,5 тысячи рублей, передает телеканал 360. На сегодняшний день проиндексированы все виды пенсий на 8,6%. 11 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо провести индексацию пенсий, социальных выплат и зарплаты, и увеличить МРОТ.