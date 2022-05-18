В курганской колонии зэк напал на тюремщика

Нападение на сотрудника УФСИН произошло в ИК-2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заключенному Исправительной колонии № 2 УФСИН России по Курганской области грозит дополнительный тюремный срок за то, что он напал на сотрудника учреждения. Данное сообщение было размещено 19 мая на сайте областной прокуратуры.

«В середине апреля 2022 года обвиняемый <…>, нарушая правила внутреннего распорядка, публично оскорбил и применил насилие в отношении сотрудника учреждения в связи с осуществлением последним внепланового обыска личных вещей осужденного. <…> За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет», — указано в сообщении.

50-летнего осужденного обвиняют в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Уголовное дело направлено для рассмотрения Кетовский районный суд.

В 2021 году в той же колонии заключенный во время обыска убил сотрудника УФСИН. Напавший отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет за совершение нескольких преступлений, в том числе разбой и убийство.