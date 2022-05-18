В челябинских вузах выросло число бюджетных мест

В вузах Челябинской области выросло число бюджетных мест. Об этом 19 мая на пресс-конференции заявили представители ведущих высших учебных заведений региона, рассказав об особенностях приемной кампании 2022 года.
«Мы планируем в этом году принять 1388 бюджетников. Это больше на 125 человек. Фактически на пять учебных бюджетных групп у нас повысились контрольные цифры приема», — сообщила на пресс-конференции в ИД «Гранада пресс» заместитель проректора по учебной работе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Юлия Болотина.
В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУрГМУ) и в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГПУ) также стало больше бюджетных мест. На некоторые специальности рост составил до 20%.
Наиболее популярными направлениями для абитуриентов ЮУрГУ являются юриспруденция, экономика, менеджмент, лингвистика, журналистика, а также информационные технологии. В ЮУрГУ востребованы физический, иностранный, филологический и исторический факультеты.
Как отметили участники пресс-конференции, минимальный «порог» для выпускников при поступлении в вузы этом году — 70 баллов, максимальный — 83. В вузах региона готовятся принять большое количество поступающих из ДНР, ЛНР и Казахстана.
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В вузах Челябинской области выросло число бюджетных мест. Об этом 19 мая на пресс-конференции заявили представители ведущих высших учебных заведений региона, рассказав об особенностях приемной кампании 2022 года. «Мы планируем в этом году принять 1388 бюджетников. Это больше на 125 человек. Фактически на пять учебных бюджетных групп у нас повысились контрольные цифры приема», — сообщила на пресс-конференции в ИД «Гранада пресс» заместитель проректора по учебной работе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Юлия Болотина. В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУрГМУ) и в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГПУ) также стало больше бюджетных мест. На некоторые специальности рост составил до 20%. Наиболее популярными направлениями для абитуриентов ЮУрГУ являются юриспруденция, экономика, менеджмент, лингвистика, журналистика, а также информационные технологии. В ЮУрГУ востребованы физический, иностранный, филологический и исторический факультеты. Как отметили участники пресс-конференции, минимальный «порог» для выпускников при поступлении в вузы этом году — 70 баллов, максимальный — 83. В вузах региона готовятся принять большое количество поступающих из ДНР, ЛНР и Казахстана.