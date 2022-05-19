В Екатеринбурге автомобилисты устроили потасовку со стрельбой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На улице Токарей в Екатеринбурге автомобилисты устроили массовую драку со стрельбой. Конфликт случился между владельцами BMW и Infiniti, за рулем которой был бизнесмен Андрей Хан. На месте работает полиция, сообщили URA.RU в городском УМВД.

«Infiniti моя, за рулем я был. Водитель BMW начал конфликт, он меня подрезал, потом остановился и начал драку. Их было в машине двое, а я один. Я стрелял, я защищался. У меня травматическое оружие», — рассказал Андрей Хан порталу Е1. Личность водителя BMW и причины инцидента пока неизвестны.

На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, что в потасовке участвовали мужчины из еще одной машины — Ford Focus. Но, по словам очевидцев, вскоре этот автомобиль уехал. В УМВД по Екатеринбургу заявили URA.RU, что на место прибыла следственно-оперативная группа. «Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта», — пояснили там.