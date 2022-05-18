В Челябинске назвали топ-5 самых богатых депутатов гордумы

Илья Митемальман второй год подряд остается самым богатым народным избранником Челябинска Фото: Кондрат Александров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Илья Мительман по итогам 2021 года сохранил титул самого богатого депутата городской думы Челябинска, где он представляет Курчатовский райсовет областного центра. Это следует из деклараций о доходах народных избранников, опубликованных 19 мая на сайте думы.

Мительман заработал 222,3 млн рублей, из транспорта за ним числится снегоболотоход Polaris. Также в декларации указаны две квартиры, два жилых дома, несколько земельных участков. У супруги народного избранника имеется также жилье в Израиле.

На пятки Мительману второй год подряд наступает Виталий Рыльских, представляющий в гордуме Советский район. Он указал в декларации почти 210 млн рублей. Зато в автопарке депутата есть Rolls-Royce Phantom и Toyota Land Cruiser. Третьим идет Кирилл Матвеев (Центральный район): почти 160 млн рублей и Porsche Cayenne-2021.

На четвертом месте Иван Горнов (Ленинский район). Он отчитался о доходах в 135,5 млн рублей. В семейном автопарке народного избранника, помимо Audi Q7, Audi SQ8 и Mercedes-Benz S560, есть такие раритеты, как «Запорожец» ЗАЗ 966В и мотоцикл с коляской «М-67». Также семья отчиталась о четырех десятках земельных участках, нескольких квартирах и жилых домах. Замыкает топ-5 Иван Клушин (Курчатовский район). В прошлом году он заработал чуть больше 100 млн рублей и довольствуется Lexus LX 570.

Самым бедным из депутатов, согласно декларации, является Эмиль Абубакиров. Он заработал в 2021 году 179 тысяч рублей и владеет в 58-метровой квартирой. Ездит народный избранник на пикапе Volkswagen Amarok. Супруга Абубакирова, представляющего в думе Курчатовский райсовет, отчиталась о 454 тысячах рублей дохода и квартире площадью 83 кв. метра.