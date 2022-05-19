Европарламент решил наказать Шредера за дружбу с Россией

19 мая 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Герхард Шредер попал в санкционный список из-за своего поста в «Роснефти» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщает немецкое издание Welt. Санкции против Шредера введены за его тесные связи с Россией — он занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть». «Европарламент подавляющим большинством голосов проголосовал за введение санкций ЕС против экс-канцлера Герхарда Шредера», — сообщает Welt. Помимо бывшего канцлера в станционный список может попасть экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она также входит в совет директоров «Роснефти». Кроме того, Европарламент называл имена бывшего вице-канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя и бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Они также были связаны с российскими компаниями. Фийон входил в советы директоров «Зарубежнефти» и «Сибура», а Шюссель был членом совета директоров «Лукойла». После начала спецоперации РФ на Украине они оба покинули свои посты в российских компаниях. Ранее правящая коалиция Германии решила лишить Шредера должности в Бундестаге. По данным Bloomberg, причиной стали тесные связи экс-канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным и Москвой. Также канцлер Германии Олаф Шольц попросил Шредера уйти из российских госкомпаний. Страны Евросоюза, а также США, Канада и Япония ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации РФ на Украине. Они коснулись как экономики в целом, так и отдельных российских бизнесменов, политиков, журналистов. Так, Великобритания заморозила активы 350 гражданам РФ, в том числе из высшего руководства страны.

Большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщает немецкое издание Welt. Санкции против Шредера введены за его тесные связи с Россией — он занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть». «Европарламент подавляющим большинством голосов проголосовал за введение санкций ЕС против экс-канцлера Герхарда Шредера», — сообщает Welt. Помимо бывшего канцлера в станционный список может попасть экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она также входит в совет директоров «Роснефти». Кроме того, Европарламент называл имена бывшего вице-канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя и бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Они также были связаны с российскими компаниями. Фийон входил в советы директоров «Зарубежнефти» и «Сибура», а Шюссель был членом совета директоров «Лукойла». После начала спецоперации РФ на Украине они оба покинули свои посты в российских компаниях. Ранее правящая коалиция Германии решила лишить Шредера должности в Бундестаге. По данным Bloomberg, причиной стали тесные связи экс-канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным и Москвой. Также канцлер Германии Олаф Шольц попросил Шредера уйти из российских госкомпаний. Страны Евросоюза, а также США, Канада и Япония ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации РФ на Украине. Они коснулись как экономики в целом, так и отдельных российских бизнесменов, политиков, журналистов. Так, Великобритания заморозила активы 350 гражданам РФ, в том числе из высшего руководства страны.