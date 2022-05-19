Европарламент решил наказать Шредера за дружбу с Россией

Большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщает немецкое издание Welt. Санкции против Шредера введены за его тесные связи с Россией — он занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть».
«Европарламент подавляющим большинством голосов проголосовал за введение санкций ЕС против экс-канцлера Герхарда Шредера», — сообщает Welt. Помимо бывшего канцлера в станционный список может попасть экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она также входит в совет директоров «Роснефти».
Кроме того, Европарламент называл имена бывшего вице-канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя и бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Они также были связаны с российскими компаниями. Фийон входил в советы директоров «Зарубежнефти» и «Сибура», а Шюссель был членом совета директоров «Лукойла». После начала спецоперации РФ на Украине они оба покинули свои посты в российских компаниях.
Ранее правящая коалиция Германии решила лишить Шредера должности в Бундестаге. По данным Bloomberg, причиной стали тесные связи экс-канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным и Москвой. Также канцлер Германии Олаф Шольц попросил Шредера уйти из российских госкомпаний.
Страны Евросоюза, а также США, Канада и Япония ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации РФ на Украине. Они коснулись как экономики в целом, так и отдельных российских бизнесменов, политиков, журналистов. Так, Великобритания заморозила активы 350 гражданам РФ, в том числе из высшего руководства страны.
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Большинство членов Европарламента проголосовали за введение санкций против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщает немецкое издание Welt. Санкции против Шредера введены за его тесные связи с Россией — он занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть». «Европарламент подавляющим большинством голосов проголосовал за введение санкций ЕС против экс-канцлера Герхарда Шредера», — сообщает Welt. Помимо бывшего канцлера в станционный список может попасть экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она также входит в совет директоров «Роснефти». Кроме того, Европарламент называл имена бывшего вице-канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя и бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Они также были связаны с российскими компаниями. Фийон входил в советы директоров «Зарубежнефти» и «Сибура», а Шюссель был членом совета директоров «Лукойла». После начала спецоперации РФ на Украине они оба покинули свои посты в российских компаниях. Ранее правящая коалиция Германии решила лишить Шредера должности в Бундестаге. По данным Bloomberg, причиной стали тесные связи экс-канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным и Москвой. Также канцлер Германии Олаф Шольц попросил Шредера уйти из российских госкомпаний. Страны Евросоюза, а также США, Канада и Япония ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации РФ на Украине. Они коснулись как экономики в целом, так и отдельных российских бизнесменов, политиков, журналистов. Так, Великобритания заморозила активы 350 гражданам РФ, в том числе из высшего руководства страны.