В Челябинске подешевели презервативы

Презервативы в Челябинске стали доступнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цены на презервативы в Челябинске вернулись к уровню начала 2022 года. После ажиотажа в марте и последовавшего удорожания товара поставщики снизили его отпускную стоимость, сообщают URA.RU участники рынка.

«Наша сеть вообще не поднимала цены. Лояльность клиентов дороже. Кроме того, хватило запасов из старого закупа. Так поступили все те, кто торгует не с колес, а ведет планирование закупок. Знаем, что у конкурентов ценник даже возвращается на позиции января. После ажиотажного спроса покупатели успокоились, а следом за ними и продавцы снизили стоимость», — рассказали URA.RU в секс-шопе «Интим».

Максимальная цена марки Durex Elite на «Яндекс.Маркете» 19 мая составляет 3568 рублей за пачку с 12 штуками изделия. 20 марта, по данным РБК, цена доходила на том же ресурсе до 5000 рублей. Вслед за 15% поднятием отпускной стоимости презервативов в апреле поставщики изменили ценовую политику и снизили свои цены. Однако по данным магазина «Перчинка», так поступили не все производители.

«В нашем ассортименте все осталось по-прежнему: цены как выросли, так и остались на прежнем уровне. Самыми популярными у нас в магазине являются испанские Unilatex, (850 рублей за 15 штук), голландские Spring (500 рублей за 12 штук), американские Playboy (3 штуки 200 рублей)», — пояснили в «Перчинке».

Продавцы не ждут дефицита презервативов в Челябинске. Многие марки производятся в Китае, Таиланде и Индии, которые не вводили санкций и продолжают поставки.

Повышенный спрос в марте на ряд номенклатурных позиций в России был вызван санкциями стран ЕС и США в отношении отечественной экономики. Так государства отреагировали на начало спецоперации РФ на Украине. При этом антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих стран Запада, что подтверждается ростом инфляции, а также нарушениями кооперационных связей и логистических сетей.