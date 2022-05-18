В селе Велижаны (Тюменская область) 15-летний подросток на автомобиле ВАЗ 2109 сбил школьницу и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Инцидент произошел ночью 18 мая.
«ДТП произошло вчера в двенадцатом часу ночи на ул. Лесной в селе Велижаны. Подростки шли по краю проезжей части, когда одну из девочек сбил автомобиль и уехал. Школьницу отбросило от удара в кювет, она получила травмы позвоночника, ноги и другие повреждения. Пострадавшая госпитализирована», — рассказали в ведомстве.
На месте происшествия остался колпак от автомобиля — вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили машину с повреждениями на дороге в деревне Усть-Иска. Затем установили 15-летнего хозяина.
По словам задержанного, ему показалось, что он сбил птицу или столб. «На мать школьника составлен административный материал за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей», — добавили в ведомстве.
Фото: УГИБДД по Тюменской области
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В селе Велижаны (Тюменская область) 15-летний подросток на автомобиле ВАЗ 2109 сбил школьницу и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Инцидент произошел ночью 18 мая. «ДТП произошло вчера в двенадцатом часу ночи на ул. Лесной в селе Велижаны. Подростки шли по краю проезжей части, когда одну из девочек сбил автомобиль и уехал. Школьницу отбросило от удара в кювет, она получила травмы позвоночника, ноги и другие повреждения. Пострадавшая госпитализирована», — рассказали в ведомстве. На месте происшествия остался колпак от автомобиля — вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили машину с повреждениями на дороге в деревне Усть-Иска. Затем установили 15-летнего хозяина. По словам задержанного, ему показалось, что он сбил птицу или столб. «На мать школьника составлен административный материал за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей», — добавили в ведомстве.