Топ-менеджеры курганских заводов уедут в Башкирию

Курганские арматурные предприятия примут участие в международной выставке «Газ. Нефть. Технологии» в Башкирии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Топ-менеджеры курганских предприятий представят оборудование для нефтегазовой промышленности в рамках международной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии». Мероприятие пройдет с 24 по 27 мая в республике Башкортостан.

«В выставке будет экспозиция предприятий курганского арматурного кластера. ООО „Пульсатор“ представит производство запорной арматуры для предприятий нефтяной, газовой и химической промышленности. ООО „Сенсор“ — производство фланцевых крепежных изделий, фланцев, трубопроводной арматуры и нефтегазового оборудования. ООО „РТМТ“ — задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем», — говорится на официальном сайте форума. Также участие примут производственная компания «Армтехстрой» и «Дельта Технологии».

На выставке помимо экспозиции спецтехники и нефтегазового оборудования, будут организованы B2B переговоры между представителями компаний регионов России. По словам организаторов, это позволит наладить тесные связи и построить новые деловые партнерства. Всего на форуме примут участие 250 компаний из 35 регионов России и республики Беларусь.

Ранее URA.RU писало о том, что курганские заводы заключат миллионные контракты с крупными нефтяными компаниями на выставке «Нефтегаз-2022» в Москве. По данным инвестиционного фонда Курганской области, ожидалось, что сумма контрактов составит более 80 млн рублей.