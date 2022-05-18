18 мая 2022

Топ-менеджеры курганских заводов уедут в Башкирию

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Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, литье, литейный цех, курганский арматурный завод, разливка металла, ковш с металлом
Курганские арматурные предприятия примут участие в международной выставке «Газ. Нефть. Технологии» в Башкирии Фото:

Топ-менеджеры курганских предприятий представят оборудование для нефтегазовой промышленности в рамках международной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии». Мероприятие пройдет с 24 по 27 мая в республике Башкортостан.

«В выставке будет экспозиция предприятий курганского арматурного кластера. ООО „Пульсатор“ представит производство запорной арматуры для предприятий нефтяной, газовой и химической промышленности. ООО „Сенсор“ — производство фланцевых крепежных изделий, фланцев, трубопроводной арматуры и нефтегазового оборудования. ООО „РТМТ“ — задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем», — говорится на официальном сайте форума. Также участие примут производственная компания «Армтехстрой» и «Дельта Технологии».

На выставке помимо экспозиции спецтехники и нефтегазового оборудования, будут организованы B2B переговоры между представителями компаний регионов России. По словам организаторов, это позволит наладить тесные связи и построить новые деловые партнерства. Всего на форуме примут участие 250 компаний из 35 регионов России и республики Беларусь.

Ранее URA.RU писало о том, что курганские заводы заключат миллионные контракты с крупными нефтяными компаниями на выставке «Нефтегаз-2022» в Москве. По данным инвестиционного фонда Курганской области, ожидалось, что сумма контрактов составит более 80 млн рублей.

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Топ-менеджеры курганских предприятий представят оборудование для нефтегазовой промышленности в рамках международной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии». Мероприятие пройдет с 24 по 27 мая в республике Башкортостан. «В выставке будет экспозиция предприятий курганского арматурного кластера. ООО „Пульсатор“ представит производство запорной арматуры для предприятий нефтяной, газовой и химической промышленности. ООО „Сенсор“ — производство фланцевых крепежных изделий, фланцев, трубопроводной арматуры и нефтегазового оборудования. ООО „РТМТ“ — задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем», — говорится на официальном сайте форума. Также участие примут производственная компания «Армтехстрой» и «Дельта Технологии». На выставке помимо экспозиции спецтехники и нефтегазового оборудования, будут организованы B2B переговоры между представителями компаний регионов России. По словам организаторов, это позволит наладить тесные связи и построить новые деловые партнерства. Всего на форуме примут участие 250 компаний из 35 регионов России и республики Беларусь. Ранее URA.RU писало о том, что курганские заводы заключат миллионные контракты с крупными нефтяными компаниями на выставке «Нефтегаз-2022» в Москве. По данным инвестиционного фонда Курганской области, ожидалось, что сумма контрактов составит более 80 млн рублей.
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