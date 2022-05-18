18 мая 2022

Пенсионерка выпала из окна в Челябинском городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
СК проводит доследственную проверку Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) из окна многоквартирного дома выпала пенсионерка. Пострадавшую женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

«Инцидент произошел в минувшую субботу 14 мая. В полицию поступило сообщение о падении женщины 1954 года рождения из окна третьего этажа многоквартирного дома. Пострадавшую доставили в Кыштымскую больницу, но спасти ее не удалось», — цитирует информацию следственного отдела по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области издание «Кыштымский рабочий».

При осмотре места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, установлено не было. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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В Кыштыме (Челябинская область) из окна многоквартирного дома выпала пенсионерка. Пострадавшую женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось. «Инцидент произошел в минувшую субботу 14 мая. В полицию поступило сообщение о падении женщины 1954 года рождения из окна третьего этажа многоквартирного дома. Пострадавшую доставили в Кыштымскую больницу, но спасти ее не удалось», — цитирует информацию следственного отдела по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области издание «Кыштымский рабочий». При осмотре места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, установлено не было. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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