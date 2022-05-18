Офис авторитетного пермского СМИ забросали гнилой рыбой

«Коммерсант» обратился в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Редакция «Коммерсант-Прикамье» обратилась в полицию, после того, как некие экоактивисты выложили у их офиса по ул. Петропавлоская, 59 дохлую и больную рыбу, а также выставили несколько штендеров, прикрепив один из них к газовой трубе. На место выехала полиция, сообщила URA.RU генеральный директор издания Людмила Крошечкина.

«Мы вызвали полицию, поскольку считаем, что это как минимум хулиганство. Полиция осмотрела место, изъяла конструкции. Теперь ждем», — отметила она.

Информация об акции появилась сегодня в группе ВКонтакте «Пермь Активная». Ответственность за нее взяла некая организация «Бой Чен Ын». Они якобы обеспокоены экологической ситуацией в компании ПЦБК, и дохлая рыба — это символ «загубленной» фауны р. Чусовая. Представитель компании принимал участие в круглом столе «С заботой об окружающей среде — новые технологии в промышленности». Также в нем участвовали природоохранная прокуратура, министерство природных ресурсов, экологическое управление городской администрации. В комментариях к этому посту Людмила Крошечкина написала, что организатором круглого стола является не ПЦБК, а «Коммерсант»: «И то, что вы портите частную территорию, пристегиваете к газовому крану свои конструкции (а это уже нарушение техники безопасности) тянет на статью».

Группу «Пермь Активная» связывают с медиа-агенством «Кулич», владение которым приписывают депутату заксобрания Илью Лисняку. В пабликах, которые предположительно ведет «Кулич», уже несколько месяцев идет кампания по дискредитации ГК «ПЦБК». На круглом столе в «Коммерсант-Прикамье» присутствовала и официальная помощница Лисняка Софья Козьминых, которая, по некоторым данным, представилась чужим именем. Она пыталась задавать провокационные вопросы.

Илья Лисняк свою причастность к акции у стен «Коммерсанта» отрицает. А на самом круглом столе действительно было «несколько человек из его команды», поскольку «им было крайне любопытно содержание дискуссии». «Но это не связано с акцией активистов, которых, видимо, тоже заинтересовало такое мероприятие», — заявил Лисняк.