Пермского оппонента Жириновского подозревают в связях с Польшей

Пермское предприятие просит генпрокуратуру проверить депутата на предмет роскошной жизни Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Директор ООО «Прикамский картон» Александр Кириллов направил обращение в генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку депутата заксобрания Ильи Лисняка на предмет соответствия его доходов расходам. Лисняк, который в прошлом году конфликтовал с экс-лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, подозревается в связях с Польшей. Копия обращения есть в распоряжении URA.RU.

«Лисняк И.Н. постоянно показывает в социальных сетях, что ведет роскошную жизнь. Он контактировал с представителями зарубежья, в том числе Польской Республики. Прошу вас организовать проверку деятельности ООО „Медиа-агентство ‚Кулич‘“, депутата законодательного собрания Пермского края Лисняка Ильи Николаевича на предмет наличия иностранного финансирования. Кроме того, просим провести проверку на предмет соответствия расходов Лисняка И.Н. его доходам», — говорится в обращении.

Кириллов указывает, что Лисняк при помощи связанных с ним пабликов в соцсети «ВКонтакте» «Пермь Активная», «Живая Пермь» и «Пермь ВКонтакте» публикует недостоверные сведения о «существенных экологических нарушениях на предприятии» и наносит компании репутационный ущерб. «Информационные атаки со стороны Лисняка И.Н. можно связать с желанием вынудить наше предприятие заключить с „Медиа-агентством ‚Кулич‘“ договор на информационное сопровождение. Предприятие отказалось сотрудничать с недобросовестными медиадельцами», — отмечает Кириллов. По его словам, «Прикамский картон» модернизирует производство и реализует серьезные экологические программы.

Лисняк при этом отрицает какие-либо взаимосвязи с Польшей. «Я контактирую с молодыми лидерами национального уровня из 16 стран мира, но Польши в этом списке нет. Рекомендую тщательнее подходить к подготовке таких вбросов», — заявил он.

URA.RU направило запрос в генеральную прокуратуру. На момент публикации ответ не был получен. Ранее агентство сообщало, что следователи попросили спикера заксобрания Пермского края Валерия Сухих организовать визит Лисняка в следственный отдел для объяснений.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам