В Челябинске на полтора месяца перекроют одну из главных улиц

На старой теплотрассе установят новый трубы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на полтора месяца перекроют улицу Доватора, одну из центральных автомагистралей Советского района. Как сообщили URA.RU 19 мая в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», движение на этом участке будет закрыто из-за проведения работ по реконструкции тепловых сетей.

«Ремонтные работы по улице Доватора пройдут недалеко от ДК „Колющенко“ и продлятся порядка 1,5 месяцев. Начнутся они 20 мая в районе улицы Шаумяна, а завершатся 5 июля на перекрестке с улицей Колсанова. На место изношенных конструкций будут уложены новые стальные трубы с тепловой изоляцией диаметром 700 мм и протяженностью 310 метров», — заявили в пресс-службе.

Чтобы минимизировать неудобства, связанные с ограничением движения автомобилей и общественного транспорта, работа по замене тепловых сетей будет выполняться поэтапно. «УСТЭК-Челябинск» просит жителей с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов:

С 08:00 20.05.2022 до 22:00 29.05.2022 — временное ограничение движения по улице Доватора от дома №11 до дома №17 с прекращением движения транспорта по улице Шаумяна в районе дома №17 по улице Доватора.

С 22:00 29.05.2022 до 22:00 08:07.2022 — временное ограничение движения по улице Доватора от дома №11 до дома №17 с прекращением движения транспорта по улице Колсанова в районе дома №11 по улице Доватора.

Последний раз сети на данном участке магистрали меняли в 1998 году. Новые трубы имеют срок службы порядка 25—30 лет, они помогут повысить надежность теплоснабжения одного из старейших районов города.