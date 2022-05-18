Мужчина избил пермяка из-за электронной сигареты

К пермяку на остановке подошел пьяный парень, после чего завязался конфликт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На окраине Перми горожанин избил местного жителя и забрал электронную сигарету. Ограбление случилось у остановки на улице Милиционера Власова, сообщает пресс-служба Управления МВД по городу Пермь.

«В дежурную часть территориального отдела полиции обратился житель краевой столицы 2003 г. р. и сообщил, что его избили на улице и похитили электронную сигарету», — сообщается в паблике Управления во «ВКонтакте». Ранее судимого 19-летнего подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, мужчина помещен под стражу.

Как рассказал потерпевший, к нему на остановке подошел пьяный молодой человек, после чего между мужчинами произошел конфликт. Нетрезвый нападавший избил пермяка и, применяя угрозы, ограбил. По факту грабежа возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).