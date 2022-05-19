Игоря Озерова возмутили слова вице-мэра, сказанные журналистам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У вице-мэра по транспорту и благоустройству Алексея Бубнова — конфликт с начальником УМВД РФ по Екатеринбургу Игорем Озеровым. По данным URA.RU, он произошел еще в конце февраля, но к настоящему моменту не разрешился.

Столкновение якобы произошло после того, как Бубнов публично заявил о «сложных отношениях» с городским ОГИБДД. «На следующий день [18 февраля] Озеров пришел на совещание в мэрию. Перед началом он при всех не пожал Бубнову руку, а потом и обругал. Была даже угроза: „Устанешь менять штаны“. С тех пор Озеров вице-мэра игнорирует», — поделился источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

Еще один собеседник в городской власти подтвердил, что такой разговор имел место. «Насколько я знаю, после того инцидента даже начальство Озерова — из областного главка МВД — требовало от Бубнова публичных извинений», — отметил он. По словам третьего инсайдера, отношения у блока Бубнова (транспорт и благоустройство) с УМВД исторически непростые. «То есть и ранее были множественные предписания, споры из-за эвакуации незаконно припаркованных машин (полиция как не давала сотрудников, так и не дает), освобождения нелегальных парковок (с ними то же самое). В общем, после того конфликта хуже быть уже не могло», — рассказал он.

17 мая на заседании совета неравнодушных горожан, где обсуждалась борьба с вандалами, Бубнов посетовал, что мэрия постоянно направляет в полицию заявления, но на них не реагируют. Мэр Алексей Орлов его перебил, обратив внимание, что УМВД хватает и других проблем (например, острый кадровый дефицит). Как раз во время этого спича и прозвучала его фраза про казаков и нагайки. «Глава просто прервал Бубнова, поняв, что тот может сделать еще хуже, наговорить на новый конфликт», — уверен третий собеседник агентства, погруженный в интригу.

Сам Алексей Бубнов к моменту публикации не ответил на звонок URA.RU (вопрос направлен ему в мессенджере). В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту сказали, что не комментируют слухи.