Власти ЯНАО не смогут выполнить просьбу жителей отдаленного села

Власти не смогут запустит суда на воздушной подушке между поселениями ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти ЯНАО не будут вводить регулярные перевозки на воздушных подушках для жителей Яр-Сале из-за небезопасности таких рейсов. Ранее сельчане обратились в СУ СКР по ЯНАО с таким предложением из-за дороговизны вертолетных перевозок. Правительство региона же напомнило о более дешевом транспорте, сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Следует отметить, что перевозка пассажиров в летне-осенний период осуществляется водным транспортом по маршруту „Салехард — Салемал — Панаевск — Яр-Сале — Ныда и обратно“, по окончанию навигации перевозки по направлению Салехард — Яр-Сале выполняются воздушным транспортом. В зимний период организовывается зимняя автодорога (зимник)», — сообщили в пресс-службе правительства.

Также там объяснили, что в осенний период с уменьшением светового дня не представляется возможным осуществлять перевозки на судах на воздушной подушке, потому что существует запрет на движение скоростных пассажирских судов в темное время суток, а на прохождение маршрута необходимо 10 часов. Жители Яр-Сале обратились в СУ СКР по ЯНАО и сообщили, что могут добираться в другие города и поселки Ямала только вертолетом, но билеты на этот вид транспорта дорогие.

На время ледохода суда на воздушной подушке также не могут перевозить пассажиров из соображений безопасности. Так на переправе между Салехардом и Лабытнанги начались активные подвижки льда и по маршруту стали курсировать вертолеты.