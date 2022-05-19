Мишустин раскрыл детали о новом пенсионном фонде в РФ

19 мая 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

ФСС и ПФР собираются объединить в 2023 году Фото: Илья Московец © URA.RU В России в следующем году планируют объединить Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС), это позволит упростить начисление выплат. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. «Сегодня мы обсудим большой пакет документов, которые позволят объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда — Пенсионный и Фонд социального страхования — и внести все необходимые для этого изменения в законы. Со следующего года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования», — сказал Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ. Через эти фонды проходят почти все федеральные меры поддержки, заявил Мишустин. По его словам, их объединение позволит упростить процедуру выплат, их будут назначать автоматически или по одному заявлению. Единая база исчисления страховых взносов позволит поднять максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства. Предполагается, что инициатива поможет снизить административные издержки для бизнеса, потому что им не нужно будет заполнять множество документов. С идеей объединения фондов выступили в Минтруда, об этом сообщили в декабре. Предполагается, что мера позволит увеличить социальные выплаты в полтора раза, а также упростит получение услуг. Из-за объединения ФСС и ПФР могут увеличиться социальные взносы для работодателей, из-за чего последние могут снизить зарплаты, заявлял URA.RU руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России в следующем году планируют объединить Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС), это позволит упростить начисление выплат. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. «Сегодня мы обсудим большой пакет документов, которые позволят объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда — Пенсионный и Фонд социального страхования — и внести все необходимые для этого изменения в законы. Со следующего года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования», — сказал Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ. Через эти фонды проходят почти все федеральные меры поддержки, заявил Мишустин. По его словам, их объединение позволит упростить процедуру выплат, их будут назначать автоматически или по одному заявлению. Единая база исчисления страховых взносов позволит поднять максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства. Предполагается, что инициатива поможет снизить административные издержки для бизнеса, потому что им не нужно будет заполнять множество документов. С идеей объединения фондов выступили в Минтруда, об этом сообщили в декабре. Предполагается, что мера позволит увеличить социальные выплаты в полтора раза, а также упростит получение услуг. Из-за объединения ФСС и ПФР могут увеличиться социальные взносы для работодателей, из-за чего последние могут снизить зарплаты, заявлял URA.RU руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников.