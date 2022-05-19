Пермский бизнес договорился о поставках продукции за границу

Узбекистан закупил крупную партию пермских автоматов по продаже воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский завод «Живая вода» поставит в Узбекистан 200 автоматов по очистке и продаже воды. Это аппараты собственного производства, почти полностью собранные из отечественных компонентов, сообщили URA.RU в руководстве предприятия.

«Мы уже направили десятки аппаратов в Узбекистан, а сейчас получили еще заказ от партнеров на пару сотен аквавендинговых автоматов. Их доставка будет осуществлена в июле», — рассказала предприниматель Наталья Вяткина. Она также добавила, что с апреля компания «Живая вода» полностью перешла на торговлю в рублях с зарубежными партнерами из стран СНГ.

Узбекские партнеры бесплатно пользуются приложением учета и контроля вендинговых автоматов. Сервер пермский завод обслуживает за свой счет. В компании также добавили, что на расширение торговых связей с дружественным государством положительно повлиял деловой визит в Узбекистан губернатора Дмитрия Махонина.

После начала вынужденной спецоперации на Украине, США и ряд стран Запада ввели против РФ беспрецедентные санкции. Из-за них многие зарубежные компании отказались вести торговлю с Россией. В связи с этим отечественный бизнес активно ищет новые рынки сбыта. В том числе, укрепляет торговые связи со странами Азии, СНГ и Латинской Америки.