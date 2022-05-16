16 мая 2022

Махонин отчитался о первой в году заграничной поездке

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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин анонсировал соглашение о сотрудничестве с Бухарской областью Узбекистана Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 17 мая провел встречу с хокимом Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале. Это первая заграничная поездка главы региона в 2022 году.

«С хокимом территории обсудили, чем наши регионы могут быть полезны друг другу. Мы готовы наращивать поставки минеральных удобрений, кабеля, бумаги и изделий отрасли машиностроения. Заинтересованы в сельхозпродукции Узбекистана, хлопковом сырье. Видим промышленный и туристический потенциал», — отметил губернатор.

Дмитрий Махонин добавил, что Пермский край планирует заключить соглашение о сотрудничестве с Бухарской областью. Ожидается, что это произойдет на Пермском инженерно-промышленном форуме в ноябре, куда губернатор пригласил делегацию от территории.

Ботир Зарипов предложил пермским предприятиям сотрудничество по линии легкой промышленности (переработка хлопка и производство текстиля), в фармацевтике, туризме, гастрономии, при строительстве гостиниц и т. д., отмечает пресс-служба губернатора. «Приятно отметить, что в последние годы взаимоотношения между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией развиваются по нарастающей и подняты на уровень стратегического партнерства», — приводит слова Ботира Зарипова пресс-служба.

Делегация Пермского края пробудет в Узбекистане три дня, до 19 мая. В планах правительства в перспективе также значится посещение Азербайджана, Китая и открытие представительства в Турции.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 17 мая провел встречу с хокимом Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале. Это первая заграничная поездка главы региона в 2022 году. «С хокимом территории обсудили, чем наши регионы могут быть полезны друг другу. Мы готовы наращивать поставки минеральных удобрений, кабеля, бумаги и изделий отрасли машиностроения. Заинтересованы в сельхозпродукции Узбекистана, хлопковом сырье. Видим промышленный и туристический потенциал», — отметил губернатор. Дмитрий Махонин добавил, что Пермский край планирует заключить соглашение о сотрудничестве с Бухарской областью. Ожидается, что это произойдет на Пермском инженерно-промышленном форуме в ноябре, куда губернатор пригласил делегацию от территории. Ботир Зарипов предложил пермским предприятиям сотрудничество по линии легкой промышленности (переработка хлопка и производство текстиля), в фармацевтике, туризме, гастрономии, при строительстве гостиниц и т. д., отмечает пресс-служба губернатора. «Приятно отметить, что в последние годы взаимоотношения между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией развиваются по нарастающей и подняты на уровень стратегического партнерства», — приводит слова Ботира Зарипова пресс-служба. Делегация Пермского края пробудет в Узбекистане три дня, до 19 мая. В планах правительства в перспективе также значится посещение Азербайджана, Китая и открытие представительства в Турции.
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