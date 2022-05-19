Офтальмолог рассказала о полной потере зрения за несколько часов

19 мая 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Посещение офтальмолога предотвратит состояние, приводящее к потере зрения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Человек может полностью потерять зрения в течение нескольких часов из-за сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «Есть глазные заболевания, которые сопровождаются очень быстрой потерей зрения буквально в течение нескольких часов. Это сосудистые заболевания, связанные с тромбозами, ишемическими состояниями, когда человек стремительно начинает терять зрения вплоть до полной его потери. Причина чаще всего не глазная, а общесоматическая. Это может быть диабет, гипертоническая болезнь. По сути, как инсульт или инфаркт на глазном дне», — сказала Татьяна Шилова. Профессор отметила, что посещение офтальмолога может предотвратить состояние, которое приведет к потере зрения. «Осмотр офтальмолога всегда входит в перечень диспансерного наблюдения при общесоматических заболеваниях. По состоянию глазного дна мы можем заметить первые признаки. Пока еще человек видит хорошо, но мы можем заметить сосудистые изменения и предположить, что дело идет к сосудистой катастрофе», — уточнила собеседница агентства. Также у человека может случиться частичная потеря зрения за короткий период времени. «Это при заболеваниях, которые касаются зрительного нерва и сетчатки. Это воспалительное явление, неврит — воспаление зрительного нерва, ретинит — воспаление сетчатки. Тут тоже острота зрения теряется очень быстро. Возникают, как самостоятельные заболевания при воспалении оболочек глаза, так и при общих воспалительных заболеваниях, например, ревматоидного характера. Если у человека есть общие аутоиммунные заболевания, ковид, в целом тоже надо говорить, что частичная довольно быстрая потеря зрения может произойти», — добавила доктор медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человек может полностью потерять зрения в течение нескольких часов из-за сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «Есть глазные заболевания, которые сопровождаются очень быстрой потерей зрения буквально в течение нескольких часов. Это сосудистые заболевания, связанные с тромбозами, ишемическими состояниями, когда человек стремительно начинает терять зрения вплоть до полной его потери. Причина чаще всего не глазная, а общесоматическая. Это может быть диабет, гипертоническая болезнь. По сути, как инсульт или инфаркт на глазном дне», — сказала Татьяна Шилова. Профессор отметила, что посещение офтальмолога может предотвратить состояние, которое приведет к потере зрения. «Осмотр офтальмолога всегда входит в перечень диспансерного наблюдения при общесоматических заболеваниях. По состоянию глазного дна мы можем заметить первые признаки. Пока еще человек видит хорошо, но мы можем заметить сосудистые изменения и предположить, что дело идет к сосудистой катастрофе», — уточнила собеседница агентства. Также у человека может случиться частичная потеря зрения за короткий период времени. «Это при заболеваниях, которые касаются зрительного нерва и сетчатки. Это воспалительное явление, неврит — воспаление зрительного нерва, ретинит — воспаление сетчатки. Тут тоже острота зрения теряется очень быстро. Возникают, как самостоятельные заболевания при воспалении оболочек глаза, так и при общих воспалительных заболеваниях, например, ревматоидного характера. Если у человека есть общие аутоиммунные заболевания, ковид, в целом тоже надо говорить, что частичная довольно быстрая потеря зрения может произойти», — добавила доктор медицинских наук.