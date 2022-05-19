Под Екатеринбургом построят самую большую клубничную ферму в мире

В Березовском городском округе (Свердловская область) собираются построить самую большую клубничную вертикальную ферму в мире. Компания «Внеземное» займется импортозамещением на территории тысячи квадратных метров.
«Использование данной технологии позволяет полностью контролировать процесс выращивания. Посадочная площадь фермы будет в 5-10 раз больше, чем в теплицах или в открытом грунте. Строительство фермы будет происходить при поддержке Агентства по привлечению инвестиций», — сообщается на сайте Россельхознадзора.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в России в качестве ответа на санкции со стороны Запада собираются сфокусироваться на импортозамещении и укреплении технологической самостоятельности. Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, также с российского рынка ушли многие иностранные компании.
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В Березовском городском округе (Свердловская область) собираются построить самую большую клубничную вертикальную ферму в мире. Компания «Внеземное» займется импортозамещением на территории тысячи квадратных метров. «Использование данной технологии позволяет полностью контролировать процесс выращивания. Посадочная площадь фермы будет в 5-10 раз больше, чем в теплицах или в открытом грунте. Строительство фермы будет происходить при поддержке Агентства по привлечению инвестиций», — сообщается на сайте Россельхознадзора. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в России в качестве ответа на санкции со стороны Запада собираются сфокусироваться на импортозамещении и укреплении технологической самостоятельности. Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, также с российского рынка ушли многие иностранные компании.