Лавров рассказал, как Россия ответит на санкции Запада

30 апреля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Лавров заявил о дедолларизации в ответ на санкции Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия в качестве реакции на санкции оппонентов намерена сфокусировать усилия на уходе от доллара, импортозамещении и укреплении технологической самостоятельности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Сфокусируем усилия на работе по дедолларизации, деофшоризации, импортозамещению, укреплению технологической самостоятельности. Продолжим адаптацию к внешним вызовам, интенсифицируем программы развития перспективных и конкурентных отраслей», — поделился Лавров в беседе с агентством Синьхуа. Глава МИД также добавил, что Россия продолжит адекватно реагировать на санкции Запада. «Мы перенастроим экономику и обезопасим себя от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем. Будем продолжать выверенно и адекватно реагировать на вводимые ограничения, руководствуясь задачами поддержания устойчивости российской экономики, ее финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса и всего населения», — заключил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. В ответ на это США, страны Евросоюза, Канада, Япония ввели жесткие санкции. В России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказывал, что в России прорабатывают проект системы, которая позволит «отвязать» рубль от доллара. Давая оценку ранее принятым решениям по противодействию санкциям, поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. ФОМ сообщает, что 79% опрошенных положительно оценивают работу президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия в качестве реакции на санкции оппонентов намерена сфокусировать усилия на уходе от доллара, импортозамещении и укреплении технологической самостоятельности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Сфокусируем усилия на работе по дедолларизации, деофшоризации, импортозамещению, укреплению технологической самостоятельности. Продолжим адаптацию к внешним вызовам, интенсифицируем программы развития перспективных и конкурентных отраслей», — поделился Лавров в беседе с агентством Синьхуа. Глава МИД также добавил, что Россия продолжит адекватно реагировать на санкции Запада. «Мы перенастроим экономику и обезопасим себя от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем. Будем продолжать выверенно и адекватно реагировать на вводимые ограничения, руководствуясь задачами поддержания устойчивости российской экономики, ее финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса и всего населения», — заключил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. В ответ на это США, страны Евросоюза, Канада, Япония ввели жесткие санкции. В России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказывал, что в России прорабатывают проект системы, которая позволит «отвязать» рубль от доллара. Давая оценку ранее принятым решениям по противодействию санкциям, поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. ФОМ сообщает, что 79% опрошенных положительно оценивают работу президента.