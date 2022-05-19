Свердловским беженцам из Донбасса не дают временное убежище

Беженцы из ДНР и ЛНР не могут устроиться на работу в Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Беженцы, прибывшие с территорий Луганской и Донецкой народных республик в Свердловскую область, не могут добиться официального предоставления временного убежища. Как заявила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова, беженцы столкнулись с затягиванием процедуры и не могут устроиться на работу.

«Оформление затягивается непростительно долго. При трехдневном нормативном сроке предоставление временного убежища затягивается. Этот и другие вопросы готовлю для штаба», — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте». По ее словам, недавно беженцы были на ярмарке вакансий предприятий Первоуральска, но из-за ситуации с убежищем не смогли трудоустроиться.

Мерзлякова рассказала, что в целом жители Донбасса «потихонечку привыкают к Уралу». «Многим нравится, что есть рабочие места, живописные места сурового Урала, отношение людей. Почти все побывали в Екатеринбурге», — поделилась омбудсмен.

Беженцы из охваченного конфликтом Донбасса начали прибывать в Свердловскую область в конце февраля. Власти региона выражали готовность предоставить всем нуждающимся временное бытовое обустройство, а также организовать обучение школьников-переселенцев. А губернатор Евгений Куйвашев создал специальную комиссию из 30 человек, которые будут отвечать за прием беженцев.

На территории Украины с конца февраля проходит спецоперация РФ. Целью этой операции, как утверждал президент России Владимир Путин, является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса. По причине ежедневных обстрелов со стороны ВСУ мирные жители ЛДНР были вынуждены бежать в Россию, отмечали власти РФ.