В тюменском аэропорту закрыли полосу после проверки прокуратуры

Аэропорт Рощино в Тюмени закрыл одну из взлетно-посадочных полос после проверки транспортной прокуратуры и выявленных нарушений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиагавани.
«На сегодняшний день ИВПП1 (взлетно-посадочная полоса — прим. URA.RU) закрыта для совершения операций всех типов воздушных судов. Ее ремонт запланирован на июнь. Учитывая снижение интенсивности полетов в мае на 15%, ситуация никак не отразится на пропускной способности аэродрома», — рассказали агентству в пресс-службе Рощино.
По информации пресс-службы Рощино, ремонт покрытия полосы не проводили с 2006 года. При этом за прошедшее время никаких авиационных происшествий, связанных с ее неудовлетворительным состоянием, не случалось.
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Аэропорт Рощино в Тюмени закрыл одну из взлетно-посадочных полос после проверки транспортной прокуратуры и выявленных нарушений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиагавани. «На сегодняшний день ИВПП1 (взлетно-посадочная полоса — прим. URA.RU) закрыта для совершения операций всех типов воздушных судов. Ее ремонт запланирован на июнь. Учитывая снижение интенсивности полетов в мае на 15%, ситуация никак не отразится на пропускной способности аэродрома», — рассказали агентству в пресс-службе Рощино. Ранее URA.RU сообщало, что проверка Уральской транспортной прокуратуры выявила на одной из полос аэропорта эрозию покрытия. Также на стоянке для самолетов нашли трещины. По информации пресс-службы Рощино, ремонт покрытия полосы не проводили с 2006 года. При этом за прошедшее время никаких авиационных происшествий, связанных с ее неудовлетворительным состоянием, не случалось.