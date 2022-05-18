В тюменском аэропорту закрыли полосу после проверки прокуратуры

Взлетно-посадочную полосу в Рощино закрыли до окончания ремонта (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Аэропорт Рощино в Тюмени закрыл одну из взлетно-посадочных полос после проверки транспортной прокуратуры и выявленных нарушений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиагавани.

«На сегодняшний день ИВПП1 (взлетно-посадочная полоса — прим. URA.RU) закрыта для совершения операций всех типов воздушных судов. Ее ремонт запланирован на июнь. Учитывая снижение интенсивности полетов в мае на 15%, ситуация никак не отразится на пропускной способности аэродрома», — рассказали агентству в пресс-службе Рощино.

Ранее URA.RU сообщало, что проверка Уральской транспортной прокуратуры выявила на одной из полос аэропорта эрозию покрытия. Также на стоянке для самолетов нашли трещины.

По информации пресс-службы Рощино, ремонт покрытия полосы не проводили с 2006 года. При этом за прошедшее время никаких авиационных происшествий, связанных с ее неудовлетворительным состоянием, не случалось.