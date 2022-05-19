Кириенко: Путин начал спецоперацию не только из-за НАТО

19 мая 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко назвал расширение НАТО важной геополитической проблемой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин во время принятия решения о начале спецоперации на Украине руководствовался не только угрозой расширения НАТО на восток, но и морально-нравственными принципами. С таким заявлением выступил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Безусловно, приближение НАТО к российским границам — это важнейшая проблема безопасности нашей страны. Это геополитическая проблема. Но мне кажется, что выбор был морально-нравственный — мы не бросаем своих, мы не бросаем людей, которые защищают свое право быть россиянами и быть русскими», — сказал Кириенко во время вступления на марафоне «Новые горизонты», который транслируется на телеканале «Россия-24». Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, такие вынужденные меры необходимы для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин уверял, что НАТО готовило нападение на Россию, которое удалось предотвратить. Россия до начала спецоперации просила США и НАТО подписать двусторонние соглашения, предполагающие отказ от включения Украины в альянс, но стороны отказались. По словам президента РФ, альянс обманул Россию, потому что обещал в 1990-е годы не расширяться на восток, но после этого туда все равно вступали новые члены.

Президент РФ Владимир Путин во время принятия решения о начале спецоперации на Украине руководствовался не только угрозой расширения НАТО на восток, но и морально-нравственными принципами. С таким заявлением выступил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Безусловно, приближение НАТО к российским границам — это важнейшая проблема безопасности нашей страны. Это геополитическая проблема. Но мне кажется, что выбор был морально-нравственный — мы не бросаем своих, мы не бросаем людей, которые защищают свое право быть россиянами и быть русскими», — сказал Кириенко во время вступления на марафоне «Новые горизонты», который транслируется на телеканале «Россия-24». Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, такие вынужденные меры необходимы для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин уверял, что НАТО готовило нападение на Россию, которое удалось предотвратить. Россия до начала спецоперации просила США и НАТО подписать двусторонние соглашения, предполагающие отказ от включения Украины в альянс, но стороны отказались. По словам президента РФ, альянс обманул Россию, потому что обещал в 1990-е годы не расширяться на восток, но после этого туда все равно вступали новые члены.