ФСБ задержала подростка, угрожавшего терактами свердловским ТЦ. Фото

20 мая 2022 в 09:10 Размер текста - 17 +

Силовики вычислили юного свердловчанина, «минировавшего» ТРЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские силовики вычислили и задержали подростка, рассылавшего в торговые центры Екатеринбурга и Каменск-Уральского ложные угрозы о терактах. Юноша полностью признал свою вину, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. «Оперативниками УФСБ России по Свердловской области, отдела «К» и ЦПЭ ГУ МВД России по Свердловской области установлен и задержан несовершеннолетний, сообщивший в адрес торговых центров, расположенных в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, ложные угрозы террористического характера. Целями подростка явились торговые центры «ВеерМолл», «Каменск Сити-Молл», «Мега» и «Пассаж», — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. Новость по теме ФСБ раскрыла схему работы подростка, который «минировал» школы Преступления подросток совершал в декабре 2021-го и начале января 2022 года. Юноша состоял в интернет-сообществе, участники которого изучали алгоритмы и способы совершения лжеминирования и делились друг с другом результатами своих атак. «В настоящее время гражданин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — добавили в ФСБ. Силовики напомнили, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. Возмещение ущерба, связанного с работой бригад скорой помощи, МЧС и других спецслужб, полностью ложится на плечи виновных лиц или их родителей. Мишенью юного лжеминера были торговые центры Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области Парень полностью признал свою вину Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

Свердловские силовики вычислили и задержали подростка, рассылавшего в торговые центры Екатеринбурга и Каменск-Уральского ложные угрозы о терактах. Юноша полностью признал свою вину, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. «Оперативниками УФСБ России по Свердловской области, отдела «К» и ЦПЭ ГУ МВД России по Свердловской области установлен и задержан несовершеннолетний, сообщивший в адрес торговых центров, расположенных в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, ложные угрозы террористического характера. Целями подростка явились торговые центры «ВеерМолл», «Каменск Сити-Молл», «Мега» и «Пассаж», — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. Преступления подросток совершал в декабре 2021-го и начале января 2022 года. Юноша состоял в интернет-сообществе, участники которого изучали алгоритмы и способы совершения лжеминирования и делились друг с другом результатами своих атак. «В настоящее время гражданин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — добавили в ФСБ. Силовики напомнили, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. Возмещение ущерба, связанного с работой бригад скорой помощи, МЧС и других спецслужб, полностью ложится на плечи виновных лиц или их родителей.