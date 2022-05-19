Свердловские силовики вычислили и задержали подростка, рассылавшего в торговые центры Екатеринбурга и Каменск-Уральского ложные угрозы о терактах. Юноша полностью признал свою вину, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.
«Оперативниками УФСБ России по Свердловской области, отдела «К» и ЦПЭ ГУ МВД России по Свердловской области установлен и задержан несовершеннолетний, сообщивший в адрес торговых центров, расположенных в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, ложные угрозы террористического характера. Целями подростка явились торговые центры «ВеерМолл», «Каменск Сити-Молл», «Мега» и «Пассаж», — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.
Преступления подросток совершал в декабре 2021-го и начале января 2022 года. Юноша состоял в интернет-сообществе, участники которого изучали алгоритмы и способы совершения лжеминирования и делились друг с другом результатами своих атак. «В настоящее время гражданин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — добавили в ФСБ.
Силовики напомнили, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. Возмещение ущерба, связанного с работой бригад скорой помощи, МЧС и других спецслужб, полностью ложится на плечи виновных лиц или их родителей.
Мишенью юного лжеминера были торговые центры
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
Парень полностью признал свою вину
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
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Свердловские силовики вычислили и задержали подростка, рассылавшего в торговые центры Екатеринбурга и Каменск-Уральского ложные угрозы о терактах. Юноша полностью признал свою вину, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. «Оперативниками УФСБ России по Свердловской области, отдела «К» и ЦПЭ ГУ МВД России по Свердловской области установлен и задержан несовершеннолетний, сообщивший в адрес торговых центров, расположенных в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, ложные угрозы террористического характера. Целями подростка явились торговые центры «ВеерМолл», «Каменск Сити-Молл», «Мега» и «Пассаж», — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. Преступления подросток совершал в декабре 2021-го и начале января 2022 года. Юноша состоял в интернет-сообществе, участники которого изучали алгоритмы и способы совершения лжеминирования и делились друг с другом результатами своих атак. «В настоящее время гражданин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — добавили в ФСБ. Силовики напомнили, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. Возмещение ущерба, связанного с работой бригад скорой помощи, МЧС и других спецслужб, полностью ложится на плечи виновных лиц или их родителей.