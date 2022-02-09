ФСБ раскрыла схему работы подростка, который «минировал» школы

В ФСБ считают, что у подростка был куратор за границей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подросток из Екатеринбурга, который подозревается в ложных сообщениях о заложенных бомбах в школах, работал с куратором из-за границы. Он помогал ребенку и требовал отчитываться о «минировании» каждого учебного заведения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Летом 2021 года у молодого человека появился опытный „куратор“ из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах», — сообщили в ДИП со ссылкой на управление ФСБ по Свердловской области. Там подчеркнули, что злоумышленник, курировавший ребенка, подсказывал ему, как использовать анонимные IP-адреса, чтобы его было сложнее отследить.

После каждого «минирования», по данным ФСБ, подросток отправлял отчет о работе, состоявший из публикаций СМИ об эвакуациях. Вся коммуникация ребенка с иностранным куратором проходила в онлайн-мессенджерах.

Сообщения о задержании подростка официально подтвердились 8 февраля. Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что юношу допросили в присутствии мамы и адвоката. Ребенок назвал несколько мотивов своих поступков. В частности, он говорил о желании стать популярнее, заработать денег, в том числе для мамы. По версии следствия, 12 января подросток присылал на электронную почту школ Екатеринбурга письма о заложенной бомбе. Всего в этот день было эвакуировано 170 образовательных учреждений.

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